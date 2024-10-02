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Posted 2 октября, 02:35

Published 2 октября, 02:35

Modified 2 октября, 02:37

Updated 2 октября, 02:37

В Тюмени перестанет работать телерадиовещание

В Тюмени перестанет работать телерадиовещание

2 октября 2024, 02:35
Фото: freepik.com
В Тюменской области временно прекратится работа телевизионного и радиовещания. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Как стало известно, перебои будут связаны с проведением профилактических работ на сетях РТРС. Они продлятся вплоть до 31 октября.

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Подробнее с графиком отключений можно ознакомиться на сайте РТРС, а также в мобильном приложении «Телегид».

Ранее «Наш город» писал, что в лесу под Тюменью неизвестные выбросили десятки телевизоров.

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