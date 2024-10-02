nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября, 01:03

Published 2 октября, 01:03

Modified 2 октября, 01:03

Updated 2 октября, 01:03

В Тюмени 2 октября столбики термометров опустятся до -2

Бабье лето закончилось? В Тюменской области похолодает до -2

2 октября 2024, 01:03
Фото: 1MI

В Тюмени 2 октября столбики термометров опустятся до -2

На юге Тюменской области в среду, 2 октября, похолодает. Максимальная дневная температура воздуха составит +8…+13, в ночные часы столбики термометров опустятся до -2…+3. Скорость ветра составит 6-11 м/с с порывами до 14 м/с. День пройдет при переменной облачности и без осадков.

В Тюмени 2 октября синоптики обещают солнечную погоду. В утренние часы температура воздуха составит 0…+7, к обеду потеплеет до +11, в вечерние часы ожидается +2…+4. Ветер будет дуть со скоростью 3,4 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:43, закат в 18:10, продолжительность дня 11 часов 27 минут.

Нарушителям предоставят скидки: в Тюмени изменят суммы штрафов за платные парковки
Узнать подробнее

В Тобольске 2 октября ожидается малооблачная погода. Утром и днем температура воздуха составит +1…+10, ночью термометры покажут +3. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:33, закат в 17:58, продолжительность дня 11 часов 25 минут.

В Ишиме 2 октября синоптики прогнозируют солнечную погоду. В утренние и дневные часы ожидается +0…+10, ночью похолодает до -3. Скорость ветра составит 4,5 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:27, закат в 17:55, продолжительность дня 11 часов 28 минут.

Читайте также:
СМИ: На открытие нового корпуса Тюменского университета приедет зампред ПравительстваНеудавшийся разбойник. В Тюмени мужчина два раза ограбил магазины в один день. ВИДЕОПокинул осторожно. Певца SHAMAN в Тюмени засняли в сопровождений отряда охраны
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода#Похолодание
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика