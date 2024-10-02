Бабье лето закончилось? В Тюменской области похолодает до -2

Posted 2 октября, 01:03
Published 2 октября, 01:03
Modified 2 октября, 01:03
Updated 2 октября, 01:03
В Тюмени 2 октября синоптики обещают солнечную погоду. В утренние часы температура воздуха составит 0…+7, к обеду потеплеет до +11, в вечерние часы ожидается +2…+4. Ветер будет дуть со скоростью 3,4 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:43, закат в 18:10, продолжительность дня 11 часов 27 минут.
В Тобольске 2 октября ожидается малооблачная погода. Утром и днем температура воздуха составит +1…+10, ночью термометры покажут +3. Скорость ветра составит 4,1 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:33, закат в 17:58, продолжительность дня 11 часов 25 минут.
В Ишиме 2 октября синоптики прогнозируют солнечную погоду. В утренние и дневные часы ожидается +0…+10, ночью похолодает до -3. Скорость ветра составит 4,5 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:27, закат в 17:55, продолжительность дня 11 часов 28 минут.
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