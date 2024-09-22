В лесу под Тюменью неизвестные выбросили десятки телевизоров

Posted 22 сентября, 05:59
Published 22 сентября, 05:59
Modified 22 сентября, 06:01
Updated 22 сентября, 06:01
Горожане предположили, что телевизоры могли выбросить в лесу сотрудники одной из мастерских по ремонту техники.
«Явно какая-то мастерская. Надо поискать рядом со свалкой чеки, бумаги по ремонту, квитанции. Тогда виновника можно будет быстро найти», — отметили тюменцы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменском районе сотрудники природоохранной прокуратуры обнаружили скотомогильник с захоронениями животных, зараженных сибирской язвой. Проект санитарной зоны для него утвержден не был.