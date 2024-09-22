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Posted 22 сентября, 05:59

Published 22 сентября, 05:59

Modified 22 сентября, 06:01

Updated 22 сентября, 06:01

В лесу под Тюменью неизвестные выбросили десятки телевизоров

В лесу под Тюменью неизвестные выбросили десятки телевизоров

22 сентября 2024, 05:59
Фото: 1MI
Свалку техники жители областной столицы обнаружили в районе Новопатрушева, недалеко от садового общества «Суходольное».

Горожане предположили, что телевизоры могли выбросить в лесу сотрудники одной из мастерских по ремонту техники.

Видео: ЧС Тюмень.
«Явно какая-то мастерская. Надо поискать рядом со свалкой чеки, бумаги по ремонту, квитанции. Тогда виновника можно будет быстро найти», — отметили тюменцы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменском районе сотрудники природоохранной прокуратуры обнаружили скотомогильник с захоронениями животных, зараженных сибирской язвой. Проект санитарной зоны для него утвержден не был.

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