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Posted 2 октября, 03:12

Published 2 октября, 03:12

Modified 2 октября, 03:14

Updated 2 октября, 03:14

В Тюмени увеличилось количество желающих работать на стройке

В Тюмени увеличилось количество желающих работать на стройке

2 октября 2024, 03:12
Фото: Изображение Midjourney
Спрос на вакансии в строительной сфере в Тюмени вырос на 33%. Такие данные приводят аналитики.

Отмечается, что наибольший прирост по количеству резюме пришелся на штукатуров, прорабов и сварщиков. Уровень их зарплат составляет от 70 до 86 тысяч рублей.

«Что касается динамики предложений от работодателей, то, по словам аналитиков, стало больше вакансий инженера по эксплуатации, разнорабочего, маляра-штукатура, монтажника, инженера-конструктора и инженера-проектировщика», — пишет РБК Тюмень.
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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области озвучили перечень самых высокооплачиваемых вакансий третьего квартала 2024 года. В список вошли руководитель группы разработки, коммерческий директор, сварщик, геодезист и руководитель строительного проекта.

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