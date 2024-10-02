В Тюмени увеличилось количество желающих работать на стройке

Posted 2 октября, 03:12
Published 2 октября, 03:12
Modified 2 октября, 03:14
Updated 2 октября, 03:14
Отмечается, что наибольший прирост по количеству резюме пришелся на штукатуров, прорабов и сварщиков. Уровень их зарплат составляет от 70 до 86 тысяч рублей.
«Что касается динамики предложений от работодателей, то, по словам аналитиков, стало больше вакансий инженера по эксплуатации, разнорабочего, маляра-штукатура, монтажника, инженера-конструктора и инженера-проектировщика», — пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области озвучили перечень самых высокооплачиваемых вакансий третьего квартала 2024 года. В список вошли руководитель группы разработки, коммерческий директор, сварщик, геодезист и руководитель строительного проекта.
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