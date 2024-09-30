Зарплата от 200 тысяч рублей: кому в Тюмени готовы платить большие деньги

Что касается роста заработка, то заметнее всего за последний год, на 56%, выросла предлагаемая зарплата у руководителей отдела клиентского обслуживания (100 тысяч рублей), у мастеров по ремонту оборудования (+55%, 77,5 тысячи рублей) и у бизнес-тренеров (+54%, 100 тысяч рублей).