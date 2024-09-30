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Posted 30 сентября, 07:44

Published 30 сентября, 07:44

Modified 30 сентября, 07:46

Updated 30 сентября, 07:46

В Тюменской области озвучили перечень самых высокооплачиваемых вакансий

Зарплата от 200 тысяч рублей: кому в Тюмени готовы платить большие деньги

30 сентября 2024, 07:44
Фото: 1MI

В Тюменской области озвучили перечень самых высокооплачиваемых вакансий

Сюжет
Зарплата
В Тюменской области озвучили перечень самых высокооплачиваемых вакансий третьего квартала 2024 года. В список вошли руководитель группы разработки, коммерческий директор, сварщик, геодезист и руководитель строительного проекта.

Как сообщили аналитики hh.ru, размер предлагаемой заработной платы начальника группы разработки в третьем квартале 2024 года составлял 250 тысяч рублей, на 50 тысяч меньше работодатели были готовы платить коммерческому директору. Размер заработной платы руководителя стройпроекта, геодезиста и сварщика варьировался от 165 до 171 тысячи рублей.

Что касается роста заработка, то заметнее всего за последний год, на 56%, выросла предлагаемая зарплата у руководителей отдела клиентского обслуживания (100 тысяч рублей), у мастеров по ремонту оборудования (+55%, 77,5 тысячи рублей) и у бизнес-тренеров (+54%, 100 тысяч рублей).

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В целом в регионе с июля по сентябрь было открыто более 46 тысяч вакансий, что на 6% превышает аналогичные показатели 2023 года.

Ранее «Наш Город» писал, что вакансия финансового консультанта в Тюмени стала лидером списка самых высокооплачиваемых вакансий денежной отрасли. Размер заработной платы представителей данной профессии достиг 100 тысяч рублей.

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