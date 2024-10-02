УК выплатит тюменцу 150 тысяч за упавший на голову снег

Posted 2 октября, 04:14
Published 2 октября, 04:14
Modified 2 октября, 04:16
Updated 2 октября, 04:16
Как стало известно из материалов дела, инцидент произошел в марте этого года. Мужчина в результате схода снега получил травмы и проходил лечение.
Более того, полученные травмы до сих пор мешают его полноценной работе крановщиком. Суд установил, что инцидент произошел из-за некачественной уборки снега с крыши дома.
С управляющей компании взыскали компенсацию морального вреда и штраф в пользу пострадавшего.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области хозяин собаки выплатит 120 тысяч рублей пострадавшей женщине. Инцидент произошел в июле этого года в ялуторовском селе Старый Кавдык.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Полозова Алена Викторовна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84