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Posted 2 октября, 04:14

Published 2 октября, 04:14

Modified 2 октября, 04:16

Updated 2 октября, 04:16

УК выплатит тюменцу 150 тысяч за упавший на голову снег

УК выплатит тюменцу 150 тысяч за упавший на голову снег

2 октября 2024, 04:14
Фото: 1MI
Калининский районный суд постановил взыскать с управляющей компании 150 тысяч рублей в пользу тюменца, на голову которого упал снег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Как стало известно из материалов дела, инцидент произошел в марте этого года. Мужчина в результате схода снега получил травмы и проходил лечение.

Более того, полученные травмы до сих пор мешают его полноценной работе крановщиком. Суд установил, что инцидент произошел из-за некачественной уборки снега с крыши дома.

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С управляющей компании взыскали компенсацию морального вреда и штраф в пользу пострадавшего.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области хозяин собаки выплатит 120 тысяч рублей пострадавшей женщине. Инцидент произошел в июле этого года в ялуторовском селе Старый Кавдык.

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