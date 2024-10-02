Тюменцев испугали звуки сирен во всех районах города

Posted 2 октября, 06:41
Published 2 октября, 06:41
Modified 2 октября, 06:43
Updated 2 октября, 06:43
Некоторые тюменцы отметили, что по правилам они включили радио, чтобы прослушать сообщения дикторов, но никакой информации не получили.
«Это сейчас проверка? Почему тогда нет никакой информации по местному радио? Какой смысл?», — написала Елена.
«А куда бежать? У меня есть подземный гараж. Подойдёт в качестве укрытия?», — задался вопросом Александр.
Власти Тюменской области заранее предупреждали о проверке систем автоматизированного информирования «Внимание! Всем!».
«В эти минуты идёт проверка систем оповещения населения Тюменской области. Сохраняйте спокойствие», — призвали в правительстве.
Большинство тюменцев отметили, что качество оповещения стало лучше и сигнал слышен во всех районах города.
«Тарманы: слышно лучше, чем раньше», — написала Вера.
«На Лесобазе слышно», — рассказала Анна.
«Центр и Восточка — сирены воют», — поделился Виктор.
Проверка систем оповещения началась 2 октября в 10 часов утра. Она продолжалась несколько минут.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области временно прекратится телерадиовещание. Причиной этому стала сетевая профилактика.
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