Тюменец несколько раз насиловал свою дочь, а ее мать его покрывала

Как сообщили в пресс-службе судов, мужчина несколько раз приставал к дочери и насиловал ее, чтобы таким образом показать свой авторитет, мать же закрывала на это глаза, а после того, как правда вскрылась, сказала, что дочь никто не насиловал, она оговаривает отца за то, что он не пускал ее гулять, когда ей захочется.