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Posted 1 октября, 10:48

Published 1 октября, 10:48

Modified 1 октября, 10:53

Updated 1 октября, 10:53

Тюменец несколько раз насиловал свою дочь, а ее мать его покрывала

Тюменец несколько раз насиловал свою дочь, а ее мать его покрывала

1 октября 2024, 10:48
Фото: 1MI
В Тюмени вынесли приговор отцу — насильнику, который насиловал свою 11-летнюю дочь. При этом, когда дело дошло до суда мать девочки не подтвердила слова ребенка, сказав, что она врет.

Как сообщили в пресс-службе судов, мужчина несколько раз приставал к дочери и насиловал ее, чтобы таким образом показать свой авторитет, мать же закрывала на это глаза, а после того, как правда вскрылась, сказала, что дочь никто не насиловал, она оговаривает отца за то, что он не пускал ее гулять, когда ей захочется.

Суд, однако, в это версию не поверил, поскольку многое в ней не сходилось. После этого за дачу ложных показаний женщину приговорили к штрафу в 5 тысяч рублей. Мужчина же отправился в колонию.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени число преступлений против юных тюменцев увеличилось почти на 10%.

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