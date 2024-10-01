Тюменец несколько раз насиловал свою дочь, а ее мать его покрывала

Posted 1 октября, 10:48
Published 1 октября, 10:48
Modified 1 октября, 10:53
Updated 1 октября, 10:53
Как сообщили в пресс-службе судов, мужчина несколько раз приставал к дочери и насиловал ее, чтобы таким образом показать свой авторитет, мать же закрывала на это глаза, а после того, как правда вскрылась, сказала, что дочь никто не насиловал, она оговаривает отца за то, что он не пускал ее гулять, когда ей захочется.
Суд, однако, в это версию не поверил, поскольку многое в ней не сходилось. После этого за дачу ложных показаний женщину приговорили к штрафу в 5 тысяч рублей. Мужчина же отправился в колонию.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени число преступлений против юных тюменцев увеличилось почти на 10%.
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