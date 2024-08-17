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Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

В Тюменской области 185 детей стали жертвами сексуального насилия

Легкомысленность и доверчивость: в Тюмени около 200 детей стали жертвами насилия

17 августа 2024, 12:05
Фото: 1MI

В Тюменской области 185 детей стали жертвами сексуального насилия

Более 180 тюменских подростков пострадали в минувшем году от сексуального насилия, в том числе 36 детей — от домашнего сексуального насилия со стороны родственников.
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Дети

Для сравнения, в 2021 году число несовершеннолетних, пострадавших от преступлений сексуального характера достигало 195, в 2022 — 207. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.

По его словам, в целом в 2023 году в регионе количество преступлений сексуального характера, совершенных в отношении детей увеличилось — с 273 в 2022 году до 283 в 2023 году. Также возросло за год с 1 тысячи 115 до 1 тысячи 219 число преступлений, совершенных в отношении детей, а также с 448 до 495 число преступлений, сопряженных с насильственными действиями.

«В настоящее время возрастает популярность хищения у несовершеннолетних денежных средств бесконтактным способом. В текущем году таким способом совершено 16 краж и 36 мошеннических действий. Причина — это отсутствие „финансовой“ грамотности подростков, незнание правил защиты своего имущества от мошенников, а также „легкомысленное“ распоряжение имеющимися денежными средствами», — отметил Андрей Степанов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за первое полугодие спрос на антидепрессанты вырос на 8%. Жители региона купили более 6 тысяч упаковок данных лекарственных препаратов.

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