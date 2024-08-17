Легкомысленность и доверчивость: в Тюмени около 200 детей стали жертвами насилия

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Для сравнения, в 2021 году число несовершеннолетних, пострадавших от преступлений сексуального характера достигало 195, в 2022 — 207. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.
По его словам, в целом в 2023 году в регионе количество преступлений сексуального характера, совершенных в отношении детей увеличилось — с 273 в 2022 году до 283 в 2023 году. Также возросло за год с 1 тысячи 115 до 1 тысячи 219 число преступлений, совершенных в отношении детей, а также с 448 до 495 число преступлений, сопряженных с насильственными действиями.
«В настоящее время возрастает популярность хищения у несовершеннолетних денежных средств бесконтактным способом. В текущем году таким способом совершено 16 краж и 36 мошеннических действий. Причина — это отсутствие „финансовой“ грамотности подростков, незнание правил защиты своего имущества от мошенников, а также „легкомысленное“ распоряжение имеющимися денежными средствами», — отметил Андрей Степанов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за первое полугодие спрос на антидепрессанты вырос на 8%. Жители региона купили более 6 тысяч упаковок данных лекарственных препаратов.