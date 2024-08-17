Легкомысленность и доверчивость: в Тюмени около 200 детей стали жертвами насилия

По его словам, в целом в 2023 году в регионе количество преступлений сексуального характера, совершенных в отношении детей увеличилось — с 273 в 2022 году до 283 в 2023 году. Также возросло за год с 1 тысячи 115 до 1 тысячи 219 число преступлений, совершенных в отношении детей, а также с 448 до 495 число преступлений, сопряженных с насильственными действиями.