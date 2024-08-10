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Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

В Тюменской области выросло число преступлений в отношении детей

Число преступлений против юных тюменцев увеличилось почти на 10%

10 августа 2024, 12:26
Фото: 1MI

В Тюменской области выросло число преступлений в отношении детей

В Тюменской области в минувшем году на 9,3% выросло количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних — с 1 115 до 1 219. Такие данные указаны в докладе УМВД по Тюменской области.
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Дети

Отмечено, что в 2023 году рост числа насильственных преступлений в отношении детей составил 10,4% — с 448 до 495. Кроме того, на 2,2% увеличилось количество преступлений против половой неприкосновенности детей — с 271 до 277, на 23,8% (с 21 до 26) выросло число изнасилований, на 20% (с 60 до 72) — развратных действий в отношении юных жителей региона.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюмень и Тобольск вошли в список городов юга региона, в которых зафиксировано наибольшее число отравлений наркотиками в 2023 году. В областной столице в минувшем году в больницы с диагнозом «наркотическое отравление» попали 278 человек.

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