Число преступлений против юных тюменцев увеличилось почти на 10%

Отмечено, что в 2023 году рост числа насильственных преступлений в отношении детей составил 10,4% — с 448 до 495. Кроме того, на 2,2% увеличилось количество преступлений против половой неприкосновенности детей — с 271 до 277, на 23,8% (с 21 до 26) выросло число изнасилований, на 20% (с 60 до 72) — развратных действий в отношении юных жителей региона.