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Posted 1 октября, 13:00

Published 1 октября, 13:00

Modified 1 октября, 13:16

Updated 1 октября, 13:16

В Тюмени мужчина два раза смог ограбить разные магазины

Неудавшийся разбойник. В Тюмени мужчина два раза ограбил магазины в один день. ВИДЕО

1 октября 2024, 13:00
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени мужчина два раза смог ограбить разные магазины

В Тюмени задержали местного жителя, который два раза за один день ограбил два разных магазина. Вернее, первый он ограбить просто попытался.

Как рассказали в пресс-службе Следственного Комитета, сначала мужчина заявился в один магазин, прихватив с собой орудие для запугивания. Отвлек продавца, а затем ударил его в спину, нанеся серьезный вред здоровью. Однако мужчина смог отбиться и прогнать злоумышленника.

Однако на этом разбойник не успокоился. В тот же день он пошел в другой магазин, где смог похитить 15 тысяч рублей из кассы, угрожая расправой продавцу.

Сейчас подозреваемый задержан, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Видео: Пресс-служба СУСК по Тюмени.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени известного криминального авторитета осудили присяжные.

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