Неудавшийся разбойник. В Тюмени мужчина два раза ограбил магазины в один день. ВИДЕО

Как рассказали в пресс-службе Следственного Комитета, сначала мужчина заявился в один магазин, прихватив с собой орудие для запугивания. Отвлек продавца, а затем ударил его в спину, нанеся серьезный вред здоровью. Однако мужчина смог отбиться и прогнать злоумышленника.