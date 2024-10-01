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Posted 1 октября, 10:32

Published 1 октября, 10:32

Modified 1 октября, 10:38

Updated 1 октября, 10:38

Тюменцам предлагают украшения с частицами праха погибших родственников

Как сувенир. Тюменцам предлагают украшения с частицами праха погибших родственников

1 октября 2024, 10:32
Фото: 1MI

Тюменцам предлагают украшения с частицами праха погибших родственников

В Тюмени начали предлагать необычные украшения — кольца, серьги и другие драгоценности с прахом умерших родственников. При этом такие самодельные бриллианты — недешевые. Самый бюджетный вариант — больше 150 тысяч рублей.

Как рассказывают представители изготовителей таких украшений — сделать их можно на заказ, достаточно выбрать нужное украшение и предоставить часть праха родственника.

При этом ни юристы, ни изготовители ничего странного или оскорбительного в такой услуге не видят — поскольку многие люди заинтересованы в том, чтобы заиметь себе памятную вещь с частичкой погибшего близкого. Надругательств над телом тут нет.

Другого мнения придерживается только РПЦ, считая, что такое украшение — аморально.

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Ранее сообщалось о том, что число детей мигрантов в классах тюменских школ сократят в несколько раз. В каждом классе будет около 10% учащихся — мигрантов.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Украшения
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