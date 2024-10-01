Как сувенир. Тюменцам предлагают украшения с частицами праха погибших родственников

Posted 1 октября, 10:32
Published 1 октября, 10:32
Modified 1 октября, 10:38
Updated 1 октября, 10:38
Как рассказывают представители изготовителей таких украшений — сделать их можно на заказ, достаточно выбрать нужное украшение и предоставить часть праха родственника.
При этом ни юристы, ни изготовители ничего странного или оскорбительного в такой услуге не видят — поскольку многие люди заинтересованы в том, чтобы заиметь себе памятную вещь с частичкой погибшего близкого. Надругательств над телом тут нет.
Другого мнения придерживается только РПЦ, считая, что такое украшение — аморально.
Ранее сообщалось о том, что число детей мигрантов в классах тюменских школ сократят в несколько раз. В каждом классе будет около 10% учащихся — мигрантов.
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