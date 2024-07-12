Спрос на украшения с изумрудами вырос в Тюмени на 50%

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
За первое полугодие 2024 года продажи украшений с изумрудами в Тюмени выросли на 50%. Средний чек составил 36.4 тысячи рублей, рассказали специалисты бренда Sokolov РБК Тюмень.
По размеру среднего чека Тюмень занимает четвертое место. На третьем месте Сочи со средним чеком в 37 тысяч рублей, на втором — Челябинск с чеком в 38.4 тысячи, на первом — Краснодар с чеком в 39 тысяч.
Самыми популярными украшениями с изумрудами у тюменцев стали серьги, кольца, подвески и браслеты. Среди других украшений горожане предпочитают красное и белое золото.
За период с января по май тюменцы потратили на украшения 1.1 миллиарда рублей. Объемы проданных ювелирных изделий выросли на 33%.
Ранее «Наш город» писал, что из-за низкого спроса шубы в Тюмени подешевели до 60%. Некоторым магазинам пришлось закрыться.