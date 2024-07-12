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Published Сегодня, 06:34

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Updated Сегодня, 06:36

Спрос на украшения с изумрудами вырос в Тюмени на 50%

Спрос на украшения с изумрудами вырос в Тюмени на 50%

12 июля 2024, 06:34
Фото: Изображение Midjourney
Средний чек на такие украшения составил 36.4 тысячи рублей. По этому показателю среди городов Тюмень занимает четвертое место.

За первое полугодие 2024 года продажи украшений с изумрудами в Тюмени выросли на 50%. Средний чек составил 36.4 тысячи рублей, рассказали специалисты бренда Sokolov РБК Тюмень.

По размеру среднего чека Тюмень занимает четвертое место. На третьем месте Сочи со средним чеком в 37 тысяч рублей, на втором — Челябинск с чеком в 38.4 тысячи, на первом — Краснодар с чеком в 39 тысяч.

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Самыми популярными украшениями с изумрудами у тюменцев стали серьги, кольца, подвески и браслеты. Среди других украшений горожане предпочитают красное и белое золото.

За период с января по май тюменцы потратили на украшения 1.1 миллиарда рублей. Объемы проданных ювелирных изделий выросли на 33%.

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Ранее «Наш город» писал, что из-за низкого спроса шубы в Тюмени подешевели до 60%. Некоторым магазинам пришлось закрыться.

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