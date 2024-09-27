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Posted 27 сентября, 07:45

Published 27 сентября, 07:45

Modified 27 сентября, 07:53

Updated 27 сентября, 07:53

В Тюмени не планируют вводить туристический налог в грядущем году

Заезжайте свободно! В Тюмени не планируют вводить туристический налог в грядущем году

27 сентября 2024, 07:45
Фото: 1MI

В Тюмени не планируют вводить туристический налог в грядущем году

Сюжет
Туризм
Власти Тюмени решили отказаться от введения туристического налога в грядущем, 2025 году. Так руководство региона надеется не потерять инвестиционную и туристическую привлекательность региона.

Как сообщили представители тюменских властей, новым налогом регион боится отпугнуть приток туристов, что может сильно сказаться на экономике Тюменской области.

Поэтому власти решили для начала изучить опыт Санкт-Петербурга, где уже применяется туристический сбор который платят как отдыхающие, так и командировочные. За отказ от уплаты предусмотрены штрафы, размер которых устанавливают субъекты.

При этом тюменское руководство также не планирует вводить все аналоги туристических сборов, которые присутствуют в некоторых регионах, как например, доплаты за экскурсии.

КРТ в Тюменской области будут использовать для развития туризма
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Ранее сообщалось о том, что Тюменцы скупают путевки в Египет.

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#Александр Смирнов#Новости тюмени#Туризм#Туристы
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