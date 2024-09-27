Заезжайте свободно! В Тюмени не планируют вводить туристический налог в грядущем году

Posted 27 сентября, 07:45
Published 27 сентября, 07:45
Modified 27 сентября, 07:53
Updated 27 сентября, 07:53
Как сообщили представители тюменских властей, новым налогом регион боится отпугнуть приток туристов, что может сильно сказаться на экономике Тюменской области.
Поэтому власти решили для начала изучить опыт Санкт-Петербурга, где уже применяется туристический сбор который платят как отдыхающие, так и командировочные. За отказ от уплаты предусмотрены штрафы, размер которых устанавливают субъекты.
При этом тюменское руководство также не планирует вводить все аналоги туристических сборов, которые присутствуют в некоторых регионах, как например, доплаты за экскурсии.
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