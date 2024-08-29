Увидеть Нижний и умереть! Тюменцам рассказали, на что посмотреть в Нижнем Новгороде

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Самые интересные места города приводит портал Newia.ru.
Расположенный в Воскресенском районе водоем глубина — почти сорок метров, форма овальная, а вода буквально поражает своей кристальной чистотой. По преданиям, на самом дне лежит город Китеж, который когда-то не сдался в плен Татаро-Монголам.
Дивеево — духовный центр российского православия. Несколько соборов, ежегодные паломничества, в общем, есть на что посмотреть.
Прямо теремок из сказки. Находится в городе Володарском и поражает своей необычной архитектурой. А еще здесь работает музей.
Довольно аутентичная мечеть в центре российского православия. Возвели здание в 90-х годах, в здании мечети есть музей, посвященный истории татар в Нижнем Новгороде.
Везде, где есть Кремль, он обязательно становится главной фишкой региона. В Новгороде все точно так же. Построенная из кирпича монолитная стена, создавалась для защиты и подтверждения статуса города. В общем, пропускать такое точно не стоит.
Старейший монастырь находится на левом берегу Волги и все еще действует. История здания насчитывает несколько столетий. А еще здесь частенько снимают религиозные фильмы.
Имение, принадлежавшее семье Пушкина. Здесь он жил, творил, и даже дописал последние строки в романе Евгений Онегин. Здесь же есть именной музей писателя.
Ранее сообщалось о том, что в Тюменцы начали все активней бронировать туры на известных курортных островах.