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Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Увидеть Нижний и умереть! Тюменцам рассказали, на что посмотреть в Нижнем Новгороде

Увидеть Нижний и умереть! Тюменцам рассказали, на что посмотреть в Нижнем Новгороде

29 августа 2024, 12:27
Фото: nashgorod.ru
Одна из жемчужин внутреннего туризма и один из старейших городов России. Некогда Горький, а ныне — один из центров православия в России. Что посмотреть в нем сегодня — рассказали тюменцам.
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Туризм

Самые интересные места города приводит портал Newia.ru.

Озеро Светлояр

Расположенный в Воскресенском районе водоем глубина — почти сорок метров, форма овальная, а вода буквально поражает своей кристальной чистотой. По преданиям, на самом дне лежит город Китеж, который когда-то не сдался в плен Татаро-Монголам.

Дивеево

Дивеево — духовный центр российского православия. Несколько соборов, ежегодные паломничества, в общем, есть на что посмотреть.

Особняк Бугрова

Прямо теремок из сказки. Находится в городе Володарском и поражает своей необычной архитектурой. А еще здесь работает музей.

Мечеть Рашида

Довольно аутентичная мечеть в центре российского православия. Возвели здание в 90-х годах, в здании мечети есть музей, посвященный истории татар в Нижнем Новгороде.

Фото: nashgorod.ru
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Нижегородский кремль

Везде, где есть Кремль, он обязательно становится главной фишкой региона. В Новгороде все точно так же. Построенная из кирпича монолитная стена, создавалась для защиты и подтверждения статуса города. В общем, пропускать такое точно не стоит.

Макарьевский монастырь

Старейший монастырь находится на левом берегу Волги и все еще действует. История здания насчитывает несколько столетий. А еще здесь частенько снимают религиозные фильмы.

Большое Болдино

Имение, принадлежавшее семье Пушкина. Здесь он жил, творил, и даже дописал последние строки в романе Евгений Онегин. Здесь же есть именной музей писателя.

Ранее сообщалось о том, что в Тюменцы начали все активней бронировать туры на известных курортных островах.

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