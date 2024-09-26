В Тюменской области прогнозируется резкое похолодание

Posted 26 сентября, 12:19
Published 26 сентября, 12:19
Modified 26 сентября, 12:21
Updated 26 сентября, 12:21
Согласно сведениям Информационного центра правительства Тюменской области, в регионе ожидается понижение температуры воздуха до -4 градусов. Похолодание прогнозируется ночью в пятницу в некоторых районах области.
Тюменцам напомнили, что нельзя оставлять печи без присмотра, также не рекомендуется использовать для розжига легковоспламеняющиеся жидкости.
Ранее «Наш город» писал об удивительной поездке тюменки на Камчатку — полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России, омываемый Охотским, Беринговым морями и Тихим океаном.
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