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Posted 26 сентября, 12:19

Published 26 сентября, 12:19

Modified 26 сентября, 12:21

Updated 26 сентября, 12:21

В Тюменской области прогнозируется резкое похолодание

В Тюменской области прогнозируется резкое похолодание

26 сентября 2024, 12:19
Фото: Изображение Midjourney
На территории Тюменской области в ночь с четверга на пятницу ожидается похолодание до -4 градусов. Об этом рассказали в Информационном центре правительства региона.

Согласно сведениям Информационного центра правительства Тюменской области, в регионе ожидается понижение температуры воздуха до -4 градусов. Похолодание прогнозируется ночью в пятницу в некоторых районах области.

Тюменцам напомнили, что нельзя оставлять печи без присмотра, также не рекомендуется использовать для розжига легковоспламеняющиеся жидкости.

Тепло возвращается: в Тюмени воздух прогреется до +10
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Ранее «Наш город» писал об удивительной поездке тюменки на Камчатку — полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России, омываемый Охотским, Беринговым морями и Тихим океаном.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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