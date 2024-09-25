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Posted 25 сентября, 10:11

Published 25 сентября, 10:11

Modified 25 сентября, 10:13

Updated 25 сентября, 10:13

Тюменцам рассказали, как правильно хранить картошку

В темноте и под одеялом! Тюменцам рассказали, как правильно хранить картошку

25 сентября 2024, 10:11
Фото: 1MI

Тюменцам рассказали, как правильно хранить картошку

Сбор урожая должен был уже давно закончиться, особенно на дачных участках. Самая популярная культура, это, как правило, картошка. Но вот только немногие знают, как правильно ее хранить.

Портал Newia.ru собрал рекомендации дачных блогеров, которые советуют хранить картошку в определенных условиях, чтобы точно не лишиться части урожая.

Первое — это разделить и перебрать картофель, отделив большие клубни от маленьких. Последние отлично идут в приготовление еды, вторые же можно убрать на зиму. Хранить же картошку можно в погребе, туда не попадает солнечный свет, отчего на картошке не образуются зеленые пятна и не выделяется токсичные вещества.

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Также блогеры предлагают держать картофель на лоджии или в гараже, если нет погреба, но там лучше следить, чтобы плоды не промерзли и укрывать их одеялом, заранее положив в плотную коробку и не ставя плотно к стенке, особенно к той, которая может промерзать.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени заметили редкого паука, обитающего в южных странах.

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#Александр Смирнов#Новости тюмени#Урожай#Огород
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