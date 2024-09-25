В темноте и под одеялом! Тюменцам рассказали, как правильно хранить картошку

Также блогеры предлагают держать картофель на лоджии или в гараже, если нет погреба, но там лучше следить, чтобы плоды не промерзли и укрывать их одеялом, заранее положив в плотную коробку и не ставя плотно к стенке, особенно к той, которая может промерзать.