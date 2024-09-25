В темноте и под одеялом! Тюменцам рассказали, как правильно хранить картошку

Posted 25 сентября, 10:11
Published 25 сентября, 10:11
Modified 25 сентября, 10:13
Updated 25 сентября, 10:13
Портал Newia.ru собрал рекомендации дачных блогеров, которые советуют хранить картошку в определенных условиях, чтобы точно не лишиться части урожая.
Первое — это разделить и перебрать картофель, отделив большие клубни от маленьких. Последние отлично идут в приготовление еды, вторые же можно убрать на зиму. Хранить же картошку можно в погребе, туда не попадает солнечный свет, отчего на картошке не образуются зеленые пятна и не выделяется токсичные вещества.
Также блогеры предлагают держать картофель на лоджии или в гараже, если нет погреба, но там лучше следить, чтобы плоды не промерзли и укрывать их одеялом, заранее положив в плотную коробку и не ставя плотно к стенке, особенно к той, которая может промерзать.
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