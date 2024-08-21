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Published Сегодня, 05:23

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Updated Сегодня, 05:25

Тюменцы заменили редкого паука, обитающего в южных странах

Тюменцы заменили редкого паука, обитающего в южных странах

21 августа 2024, 05:23
Фото: Изображение Midjourney
Жители Тюмени заметили в огороде редкого паука, который обычно обитает в южных странах. Речь идёт об Аргиопе Брюннихе.
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Паук имеет ярко-желтый окрас и чаще встречается в теплых азиатских странах.

«У нас огород находится на Невской улице, недалеко от гимназии № 49 в Калининском округе. Там и обнаружила», — цитирует «КП — Тюмень» читательница Светлану Петрову.

Отмечается, что этот паук не опасен для человека. Однако его укус болезненный. Из-за характерного окраса, паука называют пауком-осой.

Ранее «Наш город» писал, что жители Тюменской области наблюдают нашествие бабочек-боярышниц на своих участках. Такое явление продолжается с июля.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Огород
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