Тюменцы заменили редкого паука, обитающего в южных странах

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Паук имеет ярко-желтый окрас и чаще встречается в теплых азиатских странах.
«У нас огород находится на Невской улице, недалеко от гимназии № 49 в Калининском округе. Там и обнаружила», — цитирует «КП — Тюмень» читательница Светлану Петрову.
Отмечается, что этот паук не опасен для человека. Однако его укус болезненный. Из-за характерного окраса, паука называют пауком-осой.
Ранее «Наш город» писал, что жители Тюменской области наблюдают нашествие бабочек-боярышниц на своих участках. Такое явление продолжается с июля.