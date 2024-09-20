Тюменцам рассказали, нужно ли платить за балкон в фонд капитального ремонта

В Фонде также напомнили, что сейчас в Тюмени впервые за 10 лет поднялась цена по квитанциям за капремонт, в среднем на 10 рублей за квадратный метр, поэтому всех жителей города просят оплачивать новые квитанции своевременно, чтобы не начислялись пени.