Тюменцам рассказали, нужно ли платить за балкон в фонд капитального ремонта

Posted 20 сентября, 10:46
Published 20 сентября, 10:46
Modified 20 сентября, 10:48
Updated 20 сентября, 10:48
Как рассказали представители Фонда Капремонта наличие балкона при расчете квитанции не учитывается. Слова представителей ведомства приводит портал «Вслух.ру».
«При расчете размера взноса площадь балконов, лоджий, веранд и террас не учитывается, — сообщили в фонде. — Определение общей площади жилого помещения осуществляется на основании сведений и документов государственного кадастра недвижимости».
В Фонде также напомнили, что сейчас в Тюмени впервые за 10 лет поднялась цена по квитанциям за капремонт, в среднем на 10 рублей за квадратный метр, поэтому всех жителей города просят оплачивать новые квитанции своевременно, чтобы не начислялись пени.