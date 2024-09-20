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Posted 20 сентября, 10:46

Published 20 сентября, 10:46

Modified 20 сентября, 10:48

Updated 20 сентября, 10:48

Тюменцам рассказали, нужно ли платить за балкон в фонд капитального ремонта

Тюменцам рассказали, нужно ли платить за балкон в фонд капитального ремонта

20 сентября 2024, 10:46
Фото: 1MI
Многие жители многоквартирных домов в Тюмени часто задаются вопросом о том, считается ли балкон частью жилищной собственности при расчете квитанции за капремонт.

Как рассказали представители Фонда Капремонта наличие балкона при расчете квитанции не учитывается. Слова представителей ведомства приводит портал «Вслух.ру».

«При расчете размера взноса площадь балконов, лоджий, веранд и террас не учитывается, — сообщили в фонде. — Определение общей площади жилого помещения осуществляется на основании сведений и документов государственного кадастра недвижимости».

В Фонде также напомнили, что сейчас в Тюмени впервые за 10 лет поднялась цена по квитанциям за капремонт, в среднем на 10 рублей за квадратный метр, поэтому всех жителей города просят оплачивать новые квитанции своевременно, чтобы не начислялись пени.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени закроют дорогу к частному сектору на Доме Обороны.

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#Александр Смирнов#Ремонт#Капитальный ремонт#Ремонт дорог
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