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Published Сегодня, 09:59

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Updated Сегодня, 10:01

Центр Тюмени парализовали пробки

Центр Тюмени парализовали пробки

17 августа 2024, 09:59
Фото: 1MI
Затор образовался на участке улицы Воровского — от 50 лет Октября до Республики, на 50 лет Октября — от Воровского до Республики и на улице Республики — в районе сквера Изыскателей.

Причиной пробок стал закрытый участок улицы Республики в районе пересечения с Воровского — там ведутся работы по ремонту тепловой сети.

«Обычное явление — перекрытая полностью дорога без регулирования светофоров», — негодуют автовладельцы.

По данным администрации Тюмени, ремонтные работы будут проходить до 19 августа. Альтернативные маршруты организованы по улицам Энергетиков, 50 лет ВЛКСМ и Воровского.

Фото: Тюмень. Администрация города.

Также в настоящее время затруднено движение на выездах из Тюмени — на Червишевском тракте пробка растянулась от Федюнинского до Патрушева, на Московском тракте — от Дударева до поселка Московский и от Амурской до Ставропольской. Также заторы наблюдаются на Салаирском тракте — в районе базы отдыха Верхний бор произошло ДТП, на Федюнинского — в районе пересечения с Мельникайте.

«Дома, словно грибы растут, а дороги не расширяют», — жалуются водители.

Ранее «Наш Город» писал, что на тюменских трассах усилили контроль — на федеральных автодорогах выставлены наряды ДПС из-за обострения аварийной обстановки.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Дорожные пробки#Ремонт#Капитальный ремонт#Новости тюмени#Пробки
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