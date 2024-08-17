Центр Тюмени парализовали пробки

Также в настоящее время затруднено движение на выездах из Тюмени — на Червишевском тракте пробка растянулась от Федюнинского до Патрушева, на Московском тракте — от Дударева до поселка Московский и от Амурской до Ставропольской. Также заторы наблюдаются на Салаирском тракте — в районе базы отдыха Верхний бор произошло ДТП, на Федюнинского — в районе пересечения с Мельникайте.