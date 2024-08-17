Центр Тюмени парализовали пробки

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Причиной пробок стал закрытый участок улицы Республики в районе пересечения с Воровского — там ведутся работы по ремонту тепловой сети.
«Обычное явление — перекрытая полностью дорога без регулирования светофоров», — негодуют автовладельцы.
По данным администрации Тюмени, ремонтные работы будут проходить до 19 августа. Альтернативные маршруты организованы по улицам Энергетиков, 50 лет ВЛКСМ и Воровского.
Также в настоящее время затруднено движение на выездах из Тюмени — на Червишевском тракте пробка растянулась от Федюнинского до Патрушева, на Московском тракте — от Дударева до поселка Московский и от Амурской до Ставропольской. Также заторы наблюдаются на Салаирском тракте — в районе базы отдыха Верхний бор произошло ДТП, на Федюнинского — в районе пересечения с Мельникайте.
«Дома, словно грибы растут, а дороги не расширяют», — жалуются водители.
Ранее «Наш Город» писал, что на тюменских трассах усилили контроль — на федеральных автодорогах выставлены наряды ДПС из-за обострения аварийной обстановки.