nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:17

Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

В Тюменской области усилили контроль на федеральных трассах

На трассах Тюменской области выставили наряды ДПС. Что случилось?

17 августа 2024, 08:17
Фото: ГАИ ТО

В Тюменской области усилили контроль на федеральных трассах

Контроль на автодорогах региона усилили в связи с обострением аварийной ситуации. За последние двое суток в регионе произошло 30 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 4 человека, пострадали более 45 человек.
Сюжет
ДТП

Наибольшее число аварий произошло на федеральных трассах Тюмень-Ханты-Мансийск и Екатеринбург—Тюмень.

«В Госавтоинспекции Тюменской области озабочены резким обострением аварийной обстановки на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Идет большое увеличение трафика в связи с возвращением жителей Югры и Ямала из летних отпусков, риски ДТП будут возрастать с приближением 1 сентября. Призываю жителей северных регионов быть внимательными в пути и соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим», — отметил заместитель начальника Управления Госавтоинспекции Тюменской области Василий Ренцанов.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на автодороге Тюмень — Екатеринбург произошла массовая авария с участием двух легковых авто и большегруза. В ДТП травмы получили три человека.

Читайте также:
За полгода из Тюменской области выгнали несколько сотен мигрантов«Спокойно разгуливают по подъездам»: тюменцы жалуются на полчища грызуновМассовая авария произошла под Тюменью. Есть пострадавшие
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Жертвы ДТП#Новости тюмени#Аварии
Подпишитесь
Помощи не будет? Обмеление может превратить Туру в мертвое водохранилище Тюмени
Вчера, 08:03
Упавший военный самолет под Иркутском тюменцы сняли на видео
Вчера, 07:21
«Этого боятся все»: сексолог рассказал о главных проблемах тюменских пар
Вчера, 06:42
Лето закончилось? Тюменцев ждет грозовой уик-энд
Вчера, 08:26
Определим ваш уровень интеллекта! Тест на разносторонние знания для самых умных
Вчера, 05:41
Метро будет, но есть нюанс. Когда в Тюмени появится новый вид транспорта?
Вчера, 08:29