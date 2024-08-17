На трассах Тюменской области выставили наряды ДПС. Что случилось?

В Тюменской области усилили контроль на федеральных трассах

Контроль на автодорогах региона усилили в связи с обострением аварийной ситуации. За последние двое суток в регионе произошло 30 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 4 человека, пострадали более 45 человек.