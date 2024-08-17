На трассах Тюменской области выставили наряды ДПС. Что случилось?

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
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Updated Сегодня, 08:19
Наибольшее число аварий произошло на федеральных трассах Тюмень-Ханты-Мансийск и Екатеринбург—Тюмень.
«В Госавтоинспекции Тюменской области озабочены резким обострением аварийной обстановки на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Идет большое увеличение трафика в связи с возвращением жителей Югры и Ямала из летних отпусков, риски ДТП будут возрастать с приближением 1 сентября. Призываю жителей северных регионов быть внимательными в пути и соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим», — отметил заместитель начальника Управления Госавтоинспекции Тюменской области Василий Ренцанов.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на автодороге Тюмень — Екатеринбург произошла массовая авария с участием двух легковых авто и большегруза. В ДТП травмы получили три человека.