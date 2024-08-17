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За полгода из Тюменской области выгнали несколько сотен мигрантов

За полгода из Тюменской области выгнали несколько сотен мигрантов

17 августа 2024, 07:35
Фото: 1MI
Число мигрантов, выдворенных за пределы России, за последний год в Тюменской области возросло в несколько раз. За шесть месяцев из страны были депортированы более 750 иностранцев. Для сравнения, за аналогичный период 2023 года — 132. Об этом сообщили в УМВД по Тюменской области.

Снизилось на 23% количество иностранных граждан, принятых в гражданство Российской Федерации, 1355 иностранцам не был разрешен на въезд на территорию России. На 0,2% сократилось количества выданных видов на жительство — с 1793 до 1788.

С начала года в Тюменской области было проведено около двух тысяч проверок по нарушениям в сфере миграционного законодательства. Было выявлено более 5 тысяч нарушений, что более чем 25% больше, чем в 2023 году.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ходе рейда силовики выявили 13 иностранцев, находящихся в регионе нелегально. Им грозит выдворение с территории России.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Мигранты#Новости тюмени#Иностранцы#Нелегальные мигранты
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