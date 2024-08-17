За полгода из Тюменской области выгнали несколько сотен мигрантов

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Updated Сегодня, 07:37
Снизилось на 23% количество иностранных граждан, принятых в гражданство Российской Федерации, 1355 иностранцам не был разрешен на въезд на территорию России. На 0,2% сократилось количества выданных видов на жительство — с 1793 до 1788.
С начала года в Тюменской области было проведено около двух тысяч проверок по нарушениям в сфере миграционного законодательства. Было выявлено более 5 тысяч нарушений, что более чем 25% больше, чем в 2023 году.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ходе рейда силовики выявили 13 иностранцев, находящихся в регионе нелегально. Им грозит выдворение с территории России.