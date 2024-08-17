Власти хотят расширить трассу до тюменского поселка Богандинский

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Точные сроки строительства трассы пока неизвестны.
«Планы по расширению данной дороги есть. Вопрос решается на уровне федерации и требует значительных временных затрат», — пояснили Ура.Ру в ГУС Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменский микрорайон Комарово появится построят дополнительный съезд с Червишевского тракта. Работы по обустройству заезда начнутся в этом году. На строительство съезда потратят около 30 миллионов рублей.