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Власти хотят расширить трассу до тюменского поселка Богандинский

Власти хотят расширить трассу до тюменского поселка Богандинский

17 августа 2024, 08:47
Фото: 1MI
Автодорогу от ТЭЦ-2 до поселка Богандинский планируют расширить в Тюменской области. По данным Главного управления строительства региона, в настоящее время решаются вопросы по земельным участкам, которые относятся к землям лесного фонда.

Точные сроки строительства трассы пока неизвестны.

«Планы по расширению данной дороги есть. Вопрос решается на уровне федерации и требует значительных временных затрат», — пояснили Ура.Ру в ГУС Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменский микрорайон Комарово появится построят дополнительный съезд с Червишевского тракта. Работы по обустройству заезда начнутся в этом году. На строительство съезда потратят около 30 миллионов рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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