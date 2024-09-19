Тюменцы представят регион на крупном турнире по греко-римской борьбе в Омске

Posted 19 сентября, 01:00
Published 19 сентября, 01:00
Modified 19 сентября, 01:00
Updated 19 сентября, 01:00
Это важный старт для спортсменов, единственные всероссийские соревнования за Уралом по спортивной борьбе в этой возрастной категории за год. Участие примут борцы из 12 регионов страны — это республика Алтай, Красноярский край, Курганская область, Новосибирская область, Омская область, Республика Хакасия, Томская область, Тюменская область, ХМАО Югра. Челябинская область, Кемеровская область, Свердловская область, а также приглашенные атлеты из республики Казахстан. Перед началом турнира к молодым спортсменам обратился трехкратный Олимпийский чемпион Александр Карелин.
Отметим, что на церемонии открытия выступят почетные гости и артисты из студии современной хореографии «Dance move». В этих номерах примут участие внучки Тимержана Мидхатовича. Организатор Всероссийского турнира памяти Тимержана Калимулина — Федерация спортивной борьбы Омской области и дочь Тимержана Калимулина Лилия Хомицкая. Соревнования проводятся при поддержке регионального Министерства спорта и общества «Динамо». Второй год подряд грантовую поддержку соревнованиям оказывает Омский НПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Начнутся поединки на территории спортивной школы «Сибирский нефтяник» 21 сентября.
Напомним, что Тимержан Калимулин — выпускник Омского института физической культуры, многократный победитель первенств СССР и всероссийских соревнований по борьбе, в 1985 году выиграл Кубок мира, в 1986 году стал чемпионом Европы и серебряным призёром чемпионата мира.
Ранее сообщалось о том, что молодежный форум «СВЕТ» стартовал в Тюмени.