Тюменцы представят регион на крупном турнире по греко-римской борьбе в Омске

Это важный старт для спортсменов, единственные всероссийские соревнования за Уралом по спортивной борьбе в этой возрастной категории за год. Участие примут борцы из 12 регионов страны — это республика Алтай, Красноярский край, Курганская область, Новосибирская область, Омская область, Республика Хакасия, Томская область, Тюменская область, ХМАО Югра. Челябинская область, Кемеровская область, Свердловская область, а также приглашенные атлеты из республики Казахстан. Перед началом турнира к молодым спортсменам обратился трехкратный Олимпийский чемпион Александр Карелин.