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Posted 19 сентября, 01:00

Published 19 сентября, 01:00

Modified 19 сентября, 01:00

Updated 19 сентября, 01:00

Тюменцы представят регион на крупном турнире по греко-римской борьбе в Омске

Тюменцы представят регион на крупном турнире по греко-римской борьбе в Омске

19 сентября 2024, 01:00
Фото: Архив семьи Тимержана Калимулина.
с 20 по 22 сентября в Омске пройдет седьмой всероссийский турнир памяти Тимержана Калимулина. Участие в нем примут более 250 молодых спортсменов.

Это важный старт для спортсменов, единственные всероссийские соревнования за Уралом по спортивной борьбе в этой возрастной категории за год. Участие примут борцы из 12 регионов страны — это республика Алтай, Красноярский край, Курганская область, Новосибирская область, Омская область, Республика Хакасия, Томская область, Тюменская область, ХМАО Югра. Челябинская область, Кемеровская область, Свердловская область, а также приглашенные атлеты из республики Казахстан. Перед началом турнира к молодым спортсменам обратился трехкратный Олимпийский чемпион Александр Карелин.

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Поздравление от трёхкратного олимпийского победителя и сенатора Александра Александровича Карелина.
Фото: Андрей Шевцов. http://турниркалимулина.рф/

Отметим, что на церемонии открытия выступят почетные гости и артисты из студии современной хореографии «Dance move». В этих номерах примут участие внучки Тимержана Мидхатовича. Организатор Всероссийского турнира памяти Тимержана Калимулина — Федерация спортивной борьбы Омской области и дочь Тимержана Калимулина Лилия Хомицкая. Соревнования проводятся при поддержке регионального Министерства спорта и общества «Динамо». Второй год подряд грантовую поддержку соревнованиям оказывает Омский НПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Начнутся поединки на территории спортивной школы «Сибирский нефтяник» 21 сентября.

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Напомним, что Тимержан Калимулин — выпускник Омского института физической культуры, многократный победитель первенств СССР и всероссийских соревнований по борьбе, в 1985 году выиграл Кубок мира, в 1986 году стал чемпионом Европы и серебряным призёром чемпионата мира.

Ранее сообщалось о том, что молодежный форум «СВЕТ» стартовал в Тюмени.

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#Александр Смирнов#Видео#Спорт#Борьба#Греко-римская борьба
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