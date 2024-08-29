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Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Провайдеры незаконно разместили на опорах тюменских ЛЭП 45 тысяч подвесов линий связи

Провайдеры незаконно разместили на опорах тюменских ЛЭП 45 тысяч подвесов линий связи

29 августа 2024, 12:07
Фото: «Россети Тюмень»
Энергетики подвели промежуточные итоги борьбы с несанкционированным использованием инфраструктуры электросетевого комплекса в Тюменской области.

С мая 2023 по июнь 2024 года «Россети Тюмень» выявили более 46,6 тысячи подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на своих объектах без заключения соответствующих договоров.

Вес кабеля и его натяжение между опорами ЛЭП обязательного нужно рассчитывать, потому что неучтенная нагрузка может привести к проблемам: повреждению энергообъектов, перебоям электроснабжения потребителей, угрозе жизни и здоровью нарушителей. Также противоправные действия собственников ВОЛС значительно затрудняют ремонтные работы на воздушных линиях.

Энергетики регулярно проверяют, не было ли незаконных подвесов волоконно-оптического кабеля. В ходе очередных таких осмотров специалисты установили 17 провайдеров, несанкционированно смонтировавших ВОЛС на опорах. По предварительным подсчетам, из-за недобросовестных телеком-операторов энергетики недополучили выручку в 36 миллионов рублей за год.

«Россети Тюмень» предложили компаниям, владеющим незаконно размещенным оборудованием, добровольно демонтировать линии связи либо заключить с энергетиками договор возмездного оказания услуг. Если собственники не предпримут никаких действий в установленный законом срок, энергетики демонтируют самовольные подвесы сами.

Сообщить о фактах несогласованного размещения линий связи на опорах воздушных линий можно по телефону единого контактного центра 8-800-220-0-220 (анонимность гарантируется).

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#Нарушения#Электричество#Электроснабжение#Электроэнергия#Борьба#Демонтаж#Инфраструктура#Россети Тюмень
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