Провайдеры незаконно разместили на опорах тюменских ЛЭП 45 тысяч подвесов линий связи

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
С мая 2023 по июнь 2024 года «Россети Тюмень» выявили более 46,6 тысячи подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на своих объектах без заключения соответствующих договоров.
Вес кабеля и его натяжение между опорами ЛЭП обязательного нужно рассчитывать, потому что неучтенная нагрузка может привести к проблемам: повреждению энергообъектов, перебоям электроснабжения потребителей, угрозе жизни и здоровью нарушителей. Также противоправные действия собственников ВОЛС значительно затрудняют ремонтные работы на воздушных линиях.
Энергетики регулярно проверяют, не было ли незаконных подвесов волоконно-оптического кабеля. В ходе очередных таких осмотров специалисты установили 17 провайдеров, несанкционированно смонтировавших ВОЛС на опорах. По предварительным подсчетам, из-за недобросовестных телеком-операторов энергетики недополучили выручку в 36 миллионов рублей за год.
«Россети Тюмень» предложили компаниям, владеющим незаконно размещенным оборудованием, добровольно демонтировать линии связи либо заключить с энергетиками договор возмездного оказания услуг. Если собственники не предпримут никаких действий в установленный законом срок, энергетики демонтируют самовольные подвесы сами.
Сообщить о фактах несогласованного размещения линий связи на опорах воздушных линий можно по телефону единого контактного центра 8-800-220-0-220 (анонимность гарантируется).