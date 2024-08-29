Провайдеры незаконно разместили на опорах тюменских ЛЭП 45 тысяч подвесов линий связи

Вес кабеля и его натяжение между опорами ЛЭП обязательного нужно рассчитывать, потому что неучтенная нагрузка может привести к проблемам: повреждению энергообъектов, перебоям электроснабжения потребителей, угрозе жизни и здоровью нарушителей. Также противоправные действия собственников ВОЛС значительно затрудняют ремонтные работы на воздушных линиях.