«Газпром нефть» поддержит грантами соцпроекты в Тюмени

Posted 16 сентября, 07:10
Published 16 сентября, 07:10
Modified 16 сентября, 07:10
Updated 16 сентября, 07:10
Организаторы ждут заявок от НКО, бюджетных учреждений, инициативных жителей Тюмени и Уватского района. Победители получат гранты в размере до 1,5 млн рублей. Направить заявку на получение финансирования и экспертной поддержки можно с 16 сентября по 31 октября 2024 года. Регистрация осуществляется через цифровую платформу «Родные города».
По правилам конкурса проект должен представлять пользу для общества и населенного пункта, где планируется его реализация. Победителей объявят в феврале 2025 года. Эксперты в области социального проектирования окажут участникам конкурса помощь в поиске наиболее актуальных направлений, дадут оценку значимости проекта, помогут понять, достаточно ли у них опыта и компетенций.
В Тюмени конкурс грантов организует компания «Газпромнефть-Ямал». В этом году она поддержала семь социальных проектов, большинство из них — в культурной сфере. По инициативе горожан прошли такие мероприятия, как иммерсивный этноспектакль, фестивали «Артчоус» и «Музсходка», а также ряд творческих мастер-классов для подростков.
Замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев считает грантовые конкурсы хорошей возможностью заявить о себе, реализовать идеи, которые меняют регион в лучшую сторону. Он выразил уверенность в том, что при сотрудничестве жителей, властей и предпринимателей развитие территорий происходит эффективнее.
По словам директора программы «Родные города» Ярины Сугаковой, главный принцип социальных инвестиций состоит в партнерстве.
Вместе с командами победителей грантового конкурса мы создаем проекты, которые отвечают интересам и потребностям местных жителей, — сказала она.
Замгендиректора компании «Газпромнефть-Ямал» Евгений Захаров рассказал, что благодаря грантовой поддержке на протяжении шести лет в Тюмени и отдаленных населенных пунктах Ямала создается творческая атмосфера, в которой люди могут раскрывать свои таланты и вносить таким образом вклад в развитие социальной среды. Главным результатом конкурса Захаров назвал трансформацию инициатив в крупные проекты, создающие особый культурный код территорий.
Грантовый конкурс «Родные города» проводится с 2013 года и является ключевым инструментом поддержки инициатив местных сообществ в регионах деятельности «Газпром нефти». За все эти годы было реализовано примерно 1200 проектов, а общая сумма предоставленных грантов уже превысила 330 миллионов рублей. В этом году при поддержке компании было воплощено в жизнь 110 инициатив.