«Газпром нефть» поддержит грантами соцпроекты в Тюмени

Грантовый конкурс «Родные города» проводится с 2013 года и является ключевым инструментом поддержки инициатив местных сообществ в регионах деятельности «Газпром нефти». За все эти годы было реализовано примерно 1200 проектов, а общая сумма предоставленных грантов уже превысила 330 миллионов рублей. В этом году при поддержке компании было воплощено в жизнь 110 инициатив.