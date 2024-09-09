Бесконечные «кошки-мышки»! Можно ли победить стихийную торговлю в Тюмени?

Причем примером можно считать не только тюменских торговцев, но и парижских. Урбанист приводит в пример торговые ряды в Париже и развитую сеть блошиных рынков в Германии. На этих территориях люди имеют свободный доступ к уличной торговле, и такая работе не обременена бюрократической волокитой, отчасти из-за этого проблем с ней и не возникает. Мельников также считает, что такого успеха удалось достичь из-за того, что в Европе не переживали эпоху советского социализма — расцвет осуждения торгашества.