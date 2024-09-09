Бесконечные «кошки-мышки»! Можно ли победить стихийную торговлю в Тюмени?

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 08:44
На улицах Тюмени торговали издавна. На картонки выкладывали все, что можно и нельзя — от контрабандной продукции до изделий ручной работы и старых поношенных вещей. И всегда такие рынки пользовались особым спросом, многие тюменцы до сих пор считают, что стихийная торговля предоставляет товары якобы без наценки, порою люди думают, что продукция отличается более высоким качеством, нежели то, что лежит на полках магазинов.
«Город изначально возник, как торговый агент, а потому рынок — неотъемлемая часть города. И нельзя сказать, что стихийный рынок — это что-то однозначно плохое или хорошее. Да, продавцы не платят налоги, их продукция не имеет сертификатов соответствия. Но в то же время люди вовлекаются в экономические связи. Также по статистике, в местах, где располагаются стихийные рынки, меньше преступности, так как эти места обычно проходные, что также можно считать плюсом», — рассказал «Нашему городу» тюменский урбанист Никита Мельников.
Причем примером можно считать не только тюменских торговцев, но и парижских. Урбанист приводит в пример торговые ряды в Париже и развитую сеть блошиных рынков в Германии. На этих территориях люди имеют свободный доступ к уличной торговле, и такая работе не обременена бюрократической волокитой, отчасти из-за этого проблем с ней и не возникает. Мельников также считает, что такого успеха удалось достичь из-за того, что в Европе не переживали эпоху советского социализма — расцвет осуждения торгашества.
Но какими бы романтизированными не были сравнения с другими странами и погружения в историю, нельзя отрицать, что значительная часть продукции нелегальных торговцев — неизвестного происхождения и может быть опасной для жизни и здоровья. Это и является основной причиной борьбы со стихийными рынками.
«С уличной торговлей боролись еще с 90-х годов преимущественно рейдами и штрафами. В Тюменской области соответствующий пункт местного кодекса появился ближе к 2010-м, а в нынешней редакции — в 2017-м, тогда наказание ужесточили», — говорит юрист Илья Савченко.
И по сей день торговцев с насиженных мест выгоняют в ходе рейдов, изымая продукцию и выписывая штрафы. В городской администрации говорят о том, что с начала года сотрудники департамента потребительского рынка составили более 600 протоколов на уличных торговцев, еще около 150 оформили квартальные во дворах. Только в неделю может составляться более 30 протоколов и изыматься сотни килограммов продукции.
Однако иногда уже на следующий день продавцы возвращаются на места с новым товаром и готовностью «отбить» изъятую продукцию и выплаченный штраф. Кстати, сумма его не так велика — за торговлю вне мест, установленных схемой размещения нестационарных торговых объектов и мест проведения ярмарок, выписывают штраф на 3 тысяч рублей для гражданина и 5-10 тысяч рублей для юрлица.
Уличные торговцы открыто говорят о том, что штрафов они не боятся, ведь они быстро окупаются. Особенно, если торговать чем-то сезонным, летом — овощами, фруктами и ягодами, зимой — рыбой.
Вот и получается, что надзиратели и торговцы бесконечно играют в «кошки-мышки», а результат оставляет желать лучшего. При том многие тюменцы активно поддерживают уличных торговцев, закрывая глаза на неизвестное происхождение продукции. Как говорит урбанист Мельников, пока будет спрос — торговцы будут возвращаться на улицы.
В городской администрации также отмечали, что результат борьбы с нелегальными торговцами возможен только тогда, когда горожане будут также решать этот вопрос и откажутся от сомнительной покупки на улице.
В нашем телеграм-канале мы провели опрос, который показал, что 43% тюменцев считают, что с уличными продавцами не нужно бороться, и это явление вовсе не стоит считать проблемой. И только четверть опрошенных считает, что нужно продолжать бороться с нелегальными продавцами.
Как считает тюменский урбанист Марсель Фаттахов, бороться с уличной торговлей не нужно вовсе. Он уверен, что самозанятые — это такой же важный сегмент городской экономики, который помогает создавать более устойчивую среду.
«Запретительные меры в большинстве случаев не работают, нужно создавать условия. Например, можно сделать так, чтобы традиционные места размещения торговых объектов стали более организованными. Но также важно обустроить эти места таким образом, чтобы они не мешали пешеходам, но при этом имели комфортное для всех расположение, а также обеспечивали визуальный комфорт среды», — поделился Фаттахов с «Нашим городом».
Об организации говорил и глава Тюмени Максим Афанасьев, однако он заявлял лишь о создании условий для реализации местной сельскохозяйственной продукции. Но на деле уличная торговля — это более широкое понятие. А потому рассадкой бабушек и дачников за прилавки «Продаем свое» ограничиться не удастся, об этом говорит доктор экономических наук Леонид Вараксин.
«В уличной торговле задействованы и перекупщики, и мигранты, и подростки. Это очень широкий пласт населения. Безусловно, лотки для реализации сельхозпродукции — это верное решение и систематизация части торговли, но остаются за бортом все остальные», — указывает эксперт.
Практика уже показала, что установка лотков «Продаем свое» не помогла в борьбе с торговцами овощами из багажника «Газели» и с рыбаками, что зимой привозят улов на городские улицы. По мнению урбаниста Фаттахова, проблему можно решить путем диалога между торговцами и представителями власти.
«Стихийные рынки вымерли бы, если бы не было гармонизации интересов продавцов и покупателей. А потому и требуется грамотная организация, например, через открытый диалог сторон», — рассуждает специалист.
Однако, как считает экономист Вараксин, построение такого диалога и поиск компромисса — это утопия, ведь многих торговцев привлекает возможность не платить налоги и не обременять себя сертификацией продукции. У уличных торговцев и сейчас есть возможность арендовать место на рынке, но они выбирают иной путь.
С учетом того, что организовать стихийный рынок полноценно — задача на грани невозможного, а штрафы уже не работают, опрошенные специалисты считают, что действовать нужно более хитро. Так, необходимо снизить спрос горожан на товары нелегалов.
«У нас ярмарки в регионе показывают небывалый успех. Это направление нужно развивать. Оно и может составить конкуренцию рынку нелегалов», — говорит Вараксин.
При том места на ярмарках должны быть бесплатными, хоть и придется проверять качество предоставляемой продукции и официально регистрировать производителей и торговцев. В любом случае потребитель — это один из главных двигателей экономики, и пока он решает, где и какую продукцию покупать. Но все же его можно направить в нужное русло путем популяризации законного рынка.