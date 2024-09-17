В полуфинал престижного конкурса «Мисс Офис 2024» вышла жительница Тюмени

Posted 17 сентября, 12:54
Published 17 сентября, 12:54
Modified 17 сентября, 14:57
Updated 17 сентября, 14:57
Как рассказала полуфиналистка в своих социальных сетях, она давно мечтала представить свой родной город в крупном конкурсе и надеется на победу. Для нее участие в федеральном этапе — большая удача и мечта.
Для того, чтобы пройти этот этап, Кристине пришлось заниматься разработкой номера и самопрезентации. За счет опыта в модельной сфере ей удалось пройти региональный этап.
Известно, что сейчас девушке 21 год, она закончила факультет журналистики и сейчас работает контент-менеджером в рекламной компании.