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Posted 17 сентября, 12:54

Published 17 сентября, 12:54

Modified 17 сентября, 14:57

Updated 17 сентября, 14:57

В полуфинал престижного конкурса «Мисс Офис 2024» вышла жительница Тюмени

В полуфинал престижного конкурса «Мисс Офис 2024» вышла жительница Тюмени

17 сентября 2024, 12:54
Фото: из личного архива Кристины Лысенко
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Конкурс
Выпускница ТюмГУ Кристина Лысенко вышла в полуфинал всероссийского конкурса «Мисс Офис 2024». Для нее это первое международное состязание.

Как рассказала полуфиналистка в своих социальных сетях, она давно мечтала представить свой родной город в крупном конкурсе и надеется на победу. Для нее участие в федеральном этапе — большая удача и мечта.

Для того, чтобы пройти этот этап, Кристине пришлось заниматься разработкой номера и самопрезентации. За счет опыта в модельной сфере ей удалось пройти региональный этап.

Известно, что сейчас девушке 21 год, она закончила факультет журналистики и сейчас работает контент-менеджером в рекламной компании.

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Ранее сообщалось о том, что в Гостей форума TNF будут встречать тюменки с модельной внешностью.

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#Александр Смирнов#Конкурс#Новости тюмени#Топ-модель#Модельный бизнес
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