Вирусное лакомство. В Тюмени начали продавать знаменитый «Дубайский» шоколад

Posted 17 сентября, 12:20
Published 17 сентября, 12:20
Modified 17 сентября, 12:25
Updated 17 сентября, 12:25
Как сообщает портал «URA.RU», новое лакомство можно купить примерно за две тысячи рублей. Иногда встретить можно и вариант подешевле — от 900 рублей ил 1200. Все зависит от размера шоколадки.
Напомним, что десерт стал очень популярен совсем недавно за счет вирусных роликов в социальных сетях за счет обзоров от блогеров. Внутри шоколада находится обжаренное тесто катаифи с кунжутной и фисташковой пастами.