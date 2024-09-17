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Posted 17 сентября, 12:20

Published 17 сентября, 12:20

Modified 17 сентября, 12:25

Updated 17 сентября, 12:25

В Тюмени начали продавать знаменитый «Дубайский» шоколад

Вирусное лакомство. В Тюмени начали продавать знаменитый «Дубайский» шоколад

17 сентября 2024, 12:20
Фото: 1MI

В Тюмени начали продавать знаменитый «Дубайский» шоколад

В Тюменских магазинах появился Дубайский шоколад. Нашумевшая сладость из социальных сетей.

Как сообщает портал «URA.RU», новое лакомство можно купить примерно за две тысячи рублей. Иногда встретить можно и вариант подешевле — от 900 рублей ил 1200. Все зависит от размера шоколадки.

Напомним, что десерт стал очень популярен совсем недавно за счет вирусных роликов в социальных сетях за счет обзоров от блогеров. Внутри шоколада находится обжаренное тесто катаифи с кунжутной и фисташковой пастами.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмень возвращается популярная американская шоколадка.

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#Александр Смирнов#Новости тюмени#Шоколад
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