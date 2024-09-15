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Posted 15 сентября, 06:22

Published 15 сентября, 06:22

Modified 15 сентября, 06:24

Updated 15 сентября, 06:24

Гостей форума TNF будут встречать тюменки с модельной внешностью

Гостей форума TNF будут встречать тюменки с модельной внешностью

15 сентября 2024, 06:22
Фото: ВК Модельное агентство LIBERTY | Тюмень
В Тюмени продолжается подготовка к проведению промышленно-энергетического форума TNF. Мероприятие стартует в понедельник, 16 сентября.

На днях в областной столице был проведен кастинг в службу гостеприимства TNF. Для встречи гостей были отобраны тюменки с модельными параметрами фигуры. Претендовать на работу могли только девушки, соответствующие требованиям модельного агентства:

  • Возраст от 20 до 35 лет.
  • Рост 170 — 173 см.
  • Размер одежды 44-46.
  • Обхват груди 88-92 см.
  • Обхват талии 66-70 см.
  • Обхват бедер 96-100 см.
  • Ухоженная кожа.
  • Правильные черты лица.
  • Длинные или средней длины волосы (возможность собрать в пучок или хвост).

В объявлении модельного агентства также было указано, что работать предстоит с 16 по 19 сентября. Размер оплаты за четыре дня работы составит от 16 тысяч до 28 тысяч рублей (сумма зависит от числа рабочих часов).

Ранее «Наш Город» писал, что промышленно-энергетический форум TNF будет проходить в Тюмени с 16 по 19 сентября. В этом году мероприятие будет проведено в областной столице в 21-й раз.

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