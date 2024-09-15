Гостей форума TNF будут встречать тюменки с модельной внешностью

Posted 15 сентября, 06:22
Published 15 сентября, 06:22
Modified 15 сентября, 06:24
Updated 15 сентября, 06:24
На днях в областной столице был проведен кастинг в службу гостеприимства TNF. Для встречи гостей были отобраны тюменки с модельными параметрами фигуры. Претендовать на работу могли только девушки, соответствующие требованиям модельного агентства:
В объявлении модельного агентства также было указано, что работать предстоит с 16 по 19 сентября. Размер оплаты за четыре дня работы составит от 16 тысяч до 28 тысяч рублей (сумма зависит от числа рабочих часов).
Ранее «Наш Город» писал, что промышленно-энергетический форум TNF будет проходить в Тюмени с 16 по 19 сентября. В этом году мероприятие будет проведено в областной столице в 21-й раз.