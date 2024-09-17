Срочно в Сочи. Зафиксирована рекордно низкая цена на авиаперелет из Тюмени

Posted 17 сентября, 10:51
Published 17 сентября, 10:51
Modified 17 сентября, 10:53
Updated 17 сентября, 10:53
Выгоднее всего, согласно поиску Яндекса, лететь на курорт 27 сентября. На этот день запланировано 8 рейсов без пересадок от разных авиакомпаний. Цены колеблются от 3241 до 12080 рублей.
Снижение цен в направлении Сочи началось в начале сентября.
Ранее «Наш город» писал о снижении стоимости билетов на курорт в 2-3 раза.
В начале лета цена на билеты начиналась от 11 тысяч рублей. Аналитики сервиса Aviasales связывают это с гибким ценообразованием, связанным со спросом.