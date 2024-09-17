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Posted 17 сентября, 10:51

Published 17 сентября, 10:51

Modified 17 сентября, 10:53

Updated 17 сентября, 10:53

В Тюмени упала цена на авиабилеты в Сочи.

Срочно в Сочи. Зафиксирована рекордно низкая цена на авиаперелет из Тюмени

17 сентября 2024, 10:51
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени упала цена на авиабилеты в Сочи.

Перелет «Победой» по базовому тарифу обойдется в 3241 рубль. Как предупреждает сервис, на котором появилась информация, стоимость может измениться с любой момент.

Выгоднее всего, согласно поиску Яндекса, лететь на курорт 27 сентября. На этот день запланировано 8 рейсов без пересадок от разных авиакомпаний. Цены колеблются от 3241 до 12080 рублей.

Снижение цен в направлении Сочи началось в начале сентября.

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В начале лета цена на билеты начиналась от 11 тысяч рублей. Аналитики сервиса Aviasales связывают это с гибким ценообразованием, связанным со спросом.

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#Надежда Зеленина#Тюмень#Сочи#Билеты#Снижение цен
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