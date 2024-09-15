Более 900 заведений общепита в Тюмени находятся в красной зоне

В их числе предприниматели и юрлица, в обороте которых были отмечены высокие доли наличных или безналичных платежей, частые возвраты, чеки с большими суммами. В ведомстве отметили, что с каждым предпринимателем ведется работа для исключения их из зоны риска. Оценка добросовестности бизнеса зависит от данных о средней зарплате, численности персонала, посадочных мест и выручке организации в разрезе наличные/безналичные, пишет РБК Тюмень.