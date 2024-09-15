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Posted 15 сентября, 09:01

Published 15 сентября, 09:01

Modified 15 сентября, 09:01

Updated 15 сентября, 09:01

В Тюмени 62% заведений общепита ведут бизнес с высокой долей риска

Более 900 заведений общепита в Тюмени находятся в красной зоне

15 сентября 2024, 09:01
Фото: 1MI

В Тюмени 62% заведений общепита ведут бизнес с высокой долей риска

В Тюмени 62% заведений общепита, 940 кафе, работают с высокой долей риска. Такие данные озвучили в управлении Федеральной налоговой службы по Тюменской области.

В их числе предприниматели и юрлица, в обороте которых были отмечены высокие доли наличных или безналичных платежей, частые возвраты, чеки с большими суммами. В ведомстве отметили, что с каждым предпринимателем ведется работа для исключения их из зоны риска. Оценка добросовестности бизнеса зависит от данных о средней зарплате, численности персонала, посадочных мест и выручке организации в разрезе наличные/безналичные, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с начала этого года стоимость бизнес-ланчей в кафе и ресторанах выросла на 15-20%. В среднем за обед тюменцам приходится платить порядка 600 рублей.

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