Более 900 заведений общепита в Тюмени находятся в красной зоне

Posted 15 сентября, 09:01
Published 15 сентября, 09:01
Modified 15 сентября, 09:01
Updated 15 сентября, 09:01
В их числе предприниматели и юрлица, в обороте которых были отмечены высокие доли наличных или безналичных платежей, частые возвраты, чеки с большими суммами. В ведомстве отметили, что с каждым предпринимателем ведется работа для исключения их из зоны риска. Оценка добросовестности бизнеса зависит от данных о средней зарплате, численности персонала, посадочных мест и выручке организации в разрезе наличные/безналичные, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с начала этого года стоимость бизнес-ланчей в кафе и ресторанах выросла на 15-20%. В среднем за обед тюменцам приходится платить порядка 600 рублей.