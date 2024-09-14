Бизнес-ланчи в кафе Тюмени подорожали на 15%

Posted 14 сентября, 06:57
Published 14 сентября, 06:57
Modified 14 сентября, 06:59
Updated 14 сентября, 06:59
Среди факторов роста цен рестораторы называют увеличение стоимости продуктов и транспортных расходов на доставку. Также в числе причин подорожания блюд из обеденного меню — повышение зарплат работников сферы общепита. Если пару лет назад средняя часовая ставка повара была 100 рублей, то сегодня это 300 рублей. Средняя предлагаемая зарплата у официантов в 2024 году составляет 45 тысяч рублей (годом ранее 35 тысяч).
«Мы стараемся сдерживать цены на бизнес-ланчи, но это не всегда удается делать из-за роста издержек. Бизнес-ланчи за последние полгода подорожали в среднем на 10-15%. Стоимость блюд из обеденного меню нельзя резко повышать, поскольку эти позиции — не для зарабатывания денег, а для промо, занятия гостей в дневное время и привлечения новой аудитории», — пояснили РБК Тюмень в пресс-службе заведений BakeUp и #СибирьСибирь.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала этого года сливочное мало подорожало на 10%. Килограмм данного продукта стоит сегодня в среднем 946 рублей. 180-граммовая пачка масла жирностью 82,5% — от 199 до 244 рублей.