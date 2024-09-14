Бизнес-ланчи в кафе Тюмени подорожали на 15%

Среди факторов роста цен рестораторы называют увеличение стоимости продуктов и транспортных расходов на доставку. Также в числе причин подорожания блюд из обеденного меню — повышение зарплат работников сферы общепита. Если пару лет назад средняя часовая ставка повара была 100 рублей, то сегодня это 300 рублей. Средняя предлагаемая зарплата у официантов в 2024 году составляет 45 тысяч рублей (годом ранее 35 тысяч).