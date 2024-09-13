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Posted 13 сентября, 08:12

Published 13 сентября, 08:12

Modified 13 сентября, 08:14

Updated 13 сентября, 08:14

Тюменца похитили в ресторане за 200 тысяч рублей

Заставили сесть в машину и увезли: подробности похищения тюменца

13 сентября 2024, 08:12
Фото: 1MI

Тюменца похитили в ресторане за 200 тысяч рублей

Сюжет
Похищение
Четверо жителей Свердловской области в июне этого года похитили жителя Тюмени. Они пригласили мужчину на встречу в ресторан, чтобы потребовать вернуть долг. Сначала была озвучена сумма в 200 тысяч рублей, но в процессе переговоров она выросла вдвое.

После того как тюменец отказался выполнить просьбу, его посадили в автомобиль и повезли в Екатеринбург.

К счастью, за встречей наблюдал знакомый потерпевшего, который вызвал полицию. NISSAN похитителей был перехвачен уже в Свердловской области, пленник освобожден, вымогатели задержаны.

СУ СК России по Тюменской области было проведено расследование. Материалов оказалось достаточно, чтобы прокуратура Центрального административного округа Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о вымогательстве и похищении человека и направило его в суд.

Фигуранты обвиняются по пп. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений), пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК Ф (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в крупном размере) — комментирует СУ СК России по Тюменской области.
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Ранее «Наш город» сообщал о похищении женщины бывшим супругом. Житель Ялуторовска увез жену в лес и привязал к дереву.

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#Надежда Зеленина#Тюмень#Уголовное дело#Свердловская область#Похищение
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