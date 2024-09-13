Заставили сесть в машину и увезли: подробности похищения тюменца

Posted 13 сентября, 08:12
Published 13 сентября, 08:12
Modified 13 сентября, 08:14
Updated 13 сентября, 08:14
После того как тюменец отказался выполнить просьбу, его посадили в автомобиль и повезли в Екатеринбург.
К счастью, за встречей наблюдал знакомый потерпевшего, который вызвал полицию. NISSAN похитителей был перехвачен уже в Свердловской области, пленник освобожден, вымогатели задержаны.
СУ СК России по Тюменской области было проведено расследование. Материалов оказалось достаточно, чтобы прокуратура Центрального административного округа Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о вымогательстве и похищении человека и направило его в суд.
Фигуранты обвиняются по пп. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений), пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК Ф (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в крупном размере) — комментирует СУ СК России по Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал о похищении женщины бывшим супругом. Житель Ялуторовска увез жену в лес и привязал к дереву.