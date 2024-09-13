Заставили сесть в машину и увезли: подробности похищения тюменца

Тюменца похитили в ресторане за 200 тысяч рублей

Сюжет Похищение

Четверо жителей Свердловской области в июне этого года похитили жителя Тюмени. Они пригласили мужчину на встречу в ресторан, чтобы потребовать вернуть долг. Сначала была озвучена сумма в 200 тысяч рублей, но в процессе переговоров она выросла вдвое.