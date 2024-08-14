Житель Ялуторовска похитил бывшую супругу

Posted Сегодня, 02:55
Published Сегодня, 02:55
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По версии следствия, в начале августа мужчина угрожая своей бывшей жене, усадил ее в автомобиль и увез в лес. У него были личные причиненные отношения с потерпевшей.
В лесу он приковал ее металлической цепью и уехал. Женщине удалось освободиться и позвать на помощь.
Сейчас обвиняемый в СИЗО. Следователи продолжают собирать доказательства его вины.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области убили преподавателя вуза.
Трагедия произошла утром в пятницу, 2 августа, в деревне Луговослинкино Уватского района.