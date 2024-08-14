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Житель Ялуторовска похитил бывшую супругу

Житель Ялуторовска похитил бывшую супругу

14 августа 2024, 02:55
Фото: СУ СК по Тюменской области
В Ялуторовске задержан местный житель, который обвиняется в похищении бывшей супруги. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Тюменской области.

По версии следствия, в начале августа мужчина угрожая своей бывшей жене, усадил ее в автомобиль и увез в лес. У него были личные причиненные отношения с потерпевшей.

В лесу он приковал ее металлической цепью и уехал. Женщине удалось освободиться и позвать на помощь.

Сейчас обвиняемый в СИЗО. Следователи продолжают собирать доказательства его вины.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области убили преподавателя вуза.

Трагедия произошла утром в пятницу, 2 августа, в деревне Луговослинкино Уватского района.

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