Сделка по телефону. Житель Увата незаконно продал огнестрельное оружие другу

Posted 12 сентября, 11:14
Published 12 сентября, 11:14
Modified 12 сентября, 11:27
Updated 12 сентября, 11:27
Как сообщает пресс-служба судов Тюменской области, продавец позвонил своему товарищу вечером и сообщил, что хочет избавиться от старого ружья. Предложил купить. Покупатель согласился на цену в пять тысяч рублей и перевел их продавцу.
После чего мужчина подготовил ружье и патроны к нему, попросив знакомую передать оружие покупателю.
Приговорили продавца к исправительным работам. На заседание суда он не явился.