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Posted 12 сентября, 11:14

Published 12 сентября, 11:14

Modified 12 сентября, 11:27

Updated 12 сентября, 11:27

Житель Тюменской области незаконно продал огнестрельное оружие другу

Сделка по телефону. Житель Увата незаконно продал огнестрельное оружие другу

12 сентября 2024, 11:14
Фото: 1MI

Житель Тюменской области незаконно продал огнестрельное оружие другу

Сюжет
Оружие
Уватский суд вынес приговор мужчине, который решил избавиться от старого ружья и продать его другу. Без документов — по телефону.

Как сообщает пресс-служба судов Тюменской области, продавец позвонил своему товарищу вечером и сообщил, что хочет избавиться от старого ружья. Предложил купить. Покупатель согласился на цену в пять тысяч рублей и перевел их продавцу.

После чего мужчина подготовил ружье и патроны к нему, попросив знакомую передать оружие покупателю.

Приговорили продавца к исправительным работам. На заседание суда он не явился.

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#Александр Смирнов#Новости тюмени#Оружие#Огнестрельное оружие
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