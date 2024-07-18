Снимали все на видео: в Тюмени подростки обстреляли из пневматики пятиэтажку

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Горожане отметили, что дети снимали все свои проделки на видеокамеру.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области информацию о произошедшем ЧП «Нашему Городу» подтвердили. В ведомстве отметили, что по данному факту поступили несколько заявлений от местных жителей.
«В настоящее время сотрудники службы по делам несовершеннолетних проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства, возможные участники происшествия. По результатам проверки будут приняты меры в пределах компетенции», — пояснили в пресс-службе УМВД.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени жаловались в соцсетях на подростков, которые устраивают по ночам гонки на мотоциклах и скутерах. Горожане отмечали, что шум мешает им спать.