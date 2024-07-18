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В Тюмени подростки обстреляли жилой дом

Снимали все на видео: в Тюмени подростки обстреляли из пневматики пятиэтажку

18 июля 2024, 07:56
Фото: 1MI

В Тюмени подростки обстреляли жилой дом

Инцидент произошел в среду вечером на КПД. По словам очевидцев, группа подростков из пневматического оружия открыла стрельбу по окнам жилого дома и дорожным знакам на паркинге на Котовского, 52Б.
Сюжет
Дети

Горожане отметили, что дети снимали все свои проделки на видеокамеру.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области информацию о произошедшем ЧП «Нашему Городу» подтвердили. В ведомстве отметили, что по данному факту поступили несколько заявлений от местных жителей.

Фото: ЧС Тюмень
«В настоящее время сотрудники службы по делам несовершеннолетних проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства, возможные участники происшествия. По результатам проверки будут приняты меры в пределах компетенции», — пояснили в пресс-службе УМВД.
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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Подростки#Новости тюмени#Оружие#Стрельба#УМВД России по Тюменской области
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