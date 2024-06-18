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Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Тюменцы жалуются на подростков, которые гоняют по ночам на мотоциклах

Тюменцы жалуются на шумных школьников на «перделках»

18 июня 2024, 09:23
Фото: Pixabay

Тюменцы жалуются на подростков, которые гоняют по ночам на мотоциклах

Подростки устраивают гонки по ночам на мотоциклах и скутерах, чем лишают сна жителей Тюмени, которые жалуются на нарушителей тишины в соцсетях.

Жители Тюмени жалуются в соцсетях на школьников, которые гоняют по улицам города ночью на мотоциклах и скутерах. Пост с жалобой на шумных подростков появился в группе «ЧС Тюмень».

«Уважаемые тюменцы с этим нужно что-то делать, СПАТЬ НЕВОЗМОЖНО ПО НОЧАМ!!! Из-за глупых школьников, у которых появилось обострение гонять на своих „перделках“ по центру города на заднем колесе по ночам, да и с утра их не мало!!!!! ДПС не помогает, всё без толку…» — пишет автор поста, прикладывая ролик с ночными гонками.

Кто-то из комментаторов предлагает наказывать нарушителей тишины большими штрафами:

«Штраф нужен не 5 тысяч, а 50 тысяч для начала. Быстро найдется место за городом для дрифта».

Однако некоторые считают, что уж лучше такой досуг подростков, чем варианты похуже.

«Дак пусть лучше на перделках гоняют, чем по дворам закладки ищут, да пиво хлещут», — не согласился один из комментаторов под постом.
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