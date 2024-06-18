Тюменцы жалуются на шумных школьников на «перделках»

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Жители Тюмени жалуются в соцсетях на школьников, которые гоняют по улицам города ночью на мотоциклах и скутерах. Пост с жалобой на шумных подростков появился в группе «ЧС Тюмень».
«Уважаемые тюменцы с этим нужно что-то делать, СПАТЬ НЕВОЗМОЖНО ПО НОЧАМ!!! Из-за глупых школьников, у которых появилось обострение гонять на своих „перделках“ по центру города на заднем колесе по ночам, да и с утра их не мало!!!!! ДПС не помогает, всё без толку…» — пишет автор поста, прикладывая ролик с ночными гонками.
Кто-то из комментаторов предлагает наказывать нарушителей тишины большими штрафами:
«Штраф нужен не 5 тысяч, а 50 тысяч для начала. Быстро найдется место за городом для дрифта».
Однако некоторые считают, что уж лучше такой досуг подростков, чем варианты похуже.
«Дак пусть лучше на перделках гоняют, чем по дворам закладки ищут, да пиво хлещут», — не согласился один из комментаторов под постом.