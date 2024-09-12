Дочери главы «Транснефти» разрешили путешествовать по Европе и покупать недвижимость

Posted 12 сентября, 10:28
Published 12 сентября, 10:28
Modified 12 сентября, 11:28
Updated 12 сентября, 11:28
Как сообщает ТАСС, суд ЕС в Люксембурге отказал в полном снятии санкций, зато согласился освободить от ограничений дочь главы Транснефти — это крупнейшее рабочее предприятие в Тюмени.
Теперь Майя Токарева может свободно перемещаться по Евросоюзу и покупать там недвижимость.
Этим же сможет заниматься и родственник олигарха Олега Дерипаски — Павел Езубов.
Тем временем суд также постановил, что ряд предпринимателей с российскими корнями должны декларироваться и сотрудничать с компетентными органами Евросоюза. Среди них Михаил Фридман Петр Авен и другие бизнесмены.
Отказали же в снятии санкций жене главы «Северстали» Алексея Мордашове Марине.
Ранее сообщалось о том, что за спасением Туры тюменские депутаты обратятся к премьер-министру Мишустину.