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Posted 12 сентября, 10:28

Published 12 сентября, 10:28

Modified 12 сентября, 11:28

Updated 12 сентября, 11:28

Дочери главы «Транснефти» разрешили путешествовать по Европе

Дочери главы «Транснефти» разрешили путешествовать по Европе и покупать недвижимость

12 сентября 2024, 10:28
Фото: Изображение Midjourney

Дочери главы «Транснефти» разрешили путешествовать по Европе

Сюжет
Санкции
Евросоюз снял санкции сразу с нескольких олигархов России. Первым стал родственник Олега Дерипаски, вторым — дочь главы Транснефти — Майя Токарева.

Как сообщает ТАСС, суд ЕС в Люксембурге отказал в полном снятии санкций, зато согласился освободить от ограничений дочь главы Транснефти — это крупнейшее рабочее предприятие в Тюмени.

Теперь Майя Токарева может свободно перемещаться по Евросоюзу и покупать там недвижимость.

Этим же сможет заниматься и родственник олигарха Олега Дерипаски — Павел Езубов.

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Тем временем суд также постановил, что ряд предпринимателей с российскими корнями должны декларироваться и сотрудничать с компетентными органами Евросоюза. Среди них Михаил Фридман Петр Авен и другие бизнесмены.

Отказали же в снятии санкций жене главы «Северстали» Алексея Мордашове Марине.

Ранее сообщалось о том, что за спасением Туры тюменские депутаты обратятся к премьер-министру Мишустину.

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#Александр Смирнов#Новости тюмени#Санкции#Транснефть#Олигархи
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