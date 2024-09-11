В 2024 году жители Тюменской области все чаще ремонтировали свои телефоны

Спрос на ремонт старых iPhone вырос в три раза. В августе 2024 года спрос на ремонт смартфонов Apple вырос на 267% по сравнению с августом 2023 года. Обычно тюменцы заменяют стекло и дисплей в своих гаджетах. Также меняют разъем зарядки.