В 2024 году жители Тюменской области все чаще ремонтировали свои телефоны

Posted 11 сентября, 12:00
Published 11 сентября, 12:00
Modified 11 сентября, 12:03
Updated 11 сентября, 12:03
Согласно актуальным данным пресс-службы сервиса, в августе этого года спрос на ремонт мобильных телефонов увеличился на 44% по сравнению с августом прошлого года. Рост спроса объясняется тем, что горожане не так часто обновляют смартфоны.
Спрос на ремонт старых iPhone вырос в три раза. В августе 2024 года спрос на ремонт смартфонов Apple вырос на 267% по сравнению с августом 2023 года. Обычно тюменцы заменяют стекло и дисплей в своих гаджетах. Также меняют разъем зарядки.
Самыми ремонтируемыми смартфонами являются: Apple, Samsung и Xiaomi. Замыкают топ-5 телефонов, которые тюменцы чаще всего сдают в ремонт, Honor и Huawei.
По имеющейся информации, в телефонах от Samsung люди чаще всего меняют стекла, дисплей, динамик. За год на 278% вырос спрос на ремонт телефонов этой марки.
Ранее «Наш город» писал, что в новом учебном году электронная школа Тюменской области перешла на новую программную платформу. Подробно о сервисе рассказали в департаменте информатизации региона.