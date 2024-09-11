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Posted 11 сентября, 12:00

Published 11 сентября, 12:00

Modified 11 сентября, 12:03

Updated 11 сентября, 12:03

В 2024 году жители Тюменской области все чаще ремонтировали свои телефоны

В 2024 году жители Тюменской области все чаще ремонтировали свои телефоны

11 сентября 2024, 12:00
Фото: 1MI
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито Услуги», в Тюмени самыми ремонтируемыми моделями телефонов стали Apple, Samsung и Xiaomi.

Согласно актуальным данным пресс-службы сервиса, в августе этого года спрос на ремонт мобильных телефонов увеличился на 44% по сравнению с августом прошлого года. Рост спроса объясняется тем, что горожане не так часто обновляют смартфоны.

Спрос на ремонт старых iPhone вырос в три раза. В августе 2024 года спрос на ремонт смартфонов Apple вырос на 267% по сравнению с августом 2023 года. Обычно тюменцы заменяют стекло и дисплей в своих гаджетах. Также меняют разъем зарядки.

Самыми ремонтируемыми смартфонами являются: Apple, Samsung и Xiaomi. Замыкают топ-5 телефонов, которые тюменцы чаще всего сдают в ремонт, Honor и Huawei.

По имеющейся информации, в телефонах от Samsung люди чаще всего меняют стекла, дисплей, динамик. За год на 278% вырос спрос на ремонт телефонов этой марки.

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Ранее «Наш город» писал, что в новом учебном году электронная школа Тюменской области перешла на новую программную платформу. Подробно о сервисе рассказали в департаменте информатизации региона.

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