Прямиком в столицу. В Тюмени цена на авиабилеты в Москву опустилась в три раза

Posted 11 сентября, 11:26
Published 11 сентября, 11:26
Modified 11 сентября, 11:28
Updated 11 сентября, 11:28
Например, вылететь из областной столицы в Москву 15 сентября можно всего за 2274 рублей. Это стоимость билета в одну сторону на одного пассажира без багажа.
Что касается самого дорого билета, то он будет стоить 3566 рублей, указано на сайте продажи авиабилетов. Для сравнения: в начале лета самый дешевый билет до столицы обошелся бы тюменцам в почти 7 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» писал о том, что трэвел-блогер назвала Тюмень худшим городом России. Видеоролик из областной столицы она опубликовала на своем YouTube-канале.