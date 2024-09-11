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Posted 11 сентября, 11:26

Published 11 сентября, 11:26

Modified 11 сентября, 11:28

Updated 11 сентября, 11:28

Прямиком в столицу. В Тюмени цена на авиабилеты в Москву опустилась в три раза

Прямиком в столицу. В Тюмени цена на авиабилеты в Москву опустилась в три раза

11 сентября 2024, 11:26
Фото: 1MI
В Тюмени продают недорогие авиабилеты в столицу. Так, в приложениях для продажи билетов указано, что стоимость поездки в середине сентября составляет чуть больше двух тысяч рублей.

Например, вылететь из областной столицы в Москву 15 сентября можно всего за 2274 рублей. Это стоимость билета в одну сторону на одного пассажира без багажа.

Что касается самого дорого билета, то он будет стоить 3566 рублей, указано на сайте продажи авиабилетов. Для сравнения: в начале лета самый дешевый билет до столицы обошелся бы тюменцам в почти 7 тысяч рублей.

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Ранее «Наш город» писал о том, что трэвел-блогер назвала Тюмень худшим городом России. Видеоролик из областной столицы она опубликовала на своем YouTube-канале.

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