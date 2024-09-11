Реновацию SiHall в центре Тюмени завершат на год позже

Реновацию SiHall в центре Тюмени завершат в 2025 году

Срок сдачи в эксплуатацию мультифункционального центра SiHall перенесен на 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Дина», который проводит реконструкцию здания бывшего дома быта «Сибирь».