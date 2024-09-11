Реновацию SiHall в центре Тюмени завершат на год позже

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
По данным представителей холдинга, в числе причин изменений сроков сдачи — задержка поставок материалов и оборудования из-за санкций и проблемы с кадрами, пишет РБК Тюмень.
В настоящее время в рамках реконструкции «Сибири» ведутся работы по монтажу пешеходного моста и вентиляции концертного зала. Мост соединит улицу со вторым этажом здания и кровлей парковки.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени планируют повести работы по реконструкции Текутьевского кладбища. На данный момент ведутся работы по разработке концепции.