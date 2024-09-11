nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 04:15

Published Сегодня, 04:15

Modified Сегодня, 04:17

Updated Сегодня, 04:17

Реновацию SiHall в центре Тюмени завершат в 2025 году

Реновацию SiHall в центре Тюмени завершат на год позже

11 сентября 2024, 04:15

Реновацию SiHall в центре Тюмени завершат в 2025 году

Срок сдачи в эксплуатацию мультифункционального центра SiHall перенесен на 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Дина», который проводит реконструкцию здания бывшего дома быта «Сибирь».

По данным представителей холдинга, в числе причин изменений сроков сдачи — задержка поставок материалов и оборудования из-за санкций и проблемы с кадрами, пишет РБК Тюмень.

В настоящее время в рамках реконструкции «Сибири» ведутся работы по монтажу пешеходного моста и вентиляции концертного зала. Мост соединит улицу со вторым этажом здания и кровлей парковки.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени планируют повести работы по реконструкции Текутьевского кладбища. На данный момент ведутся работы по разработке концепции.

Читайте также:
На тюменской трассе бензовоз влетел в автобус с 20 пассажирамиОпасная погода: синоптики обещают тюменцам температурные качели и туманВыжигая депрессию. От ментальных проблем тюменцев будут лечить электрошоком
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Реконструкция#Реновация
Подпишитесь
Книги против мечети. Мусульмане сражаются с властями Тюмени за здание библиотеки
Вчера, 06:37
Опасное для женщин место в Тюмени появилось на карте
Вчера, 06:30
Выжигая депрессию. От ментальных проблем тюменцев будут лечить электрошоком
Вчера, 09:19
Падение собственности. К чему приведет недоступность жилья на рынке Тюмени?
Вчера, 08:14
Заводоуковск и Голышманово лишатся статуса городских округов
Вчера, 05:47
На СВО погиб рядовой мотострелок из Тюменской области
Вчера, 07:05