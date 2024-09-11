Опасная погода: синоптики обещают тюменцам температурные качели и туман

Posted Сегодня, 01:03
Published Сегодня, 01:03
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Updated Сегодня, 01:03
В Тюмени 11 сентября, ожидается малооблачная погода. Утром температура воздуха составит +5…+16, к полудню воздух прогреется до +19, ночью термометры покажут +7…+12. Ветер будет дуть со скоростью до 2,9 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 6:00, закат в 19:08, продолжительность дня 13 часов 8 минут.
В Тобольске 11 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. Утром термометры покажут +6…+14, днем потеплеет до +19, ночью температура воздуха составит +7…+10. Скорость ветра составит 1,4 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 5:48, закат в 18:58, продолжительность дня 13 часов 10 минут.
В Ишиме 11 сентября синоптики обещают малооблачную погоду. Утром термометры покажут +5…+15, в дневные часы ожидается до +16…+18, ночью температура воздуха составит +7….+9. Скорость ветра составит 3,4 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 5:46, закат в 18:51, продолжительность дня 13 часов 5 минут.