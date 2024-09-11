На тюменской трассе бензовоз влетел в автобус с 20 пассажирами

По данным Госавтоинспекции Свердловской области, водитель большегруза, слившего накануне большой объем топлива на местной АЗС, поехал на красный сигнал светофора. После сильного удара у бензовоза произошла утечка топлива из бензобака — трагедии удалось избежать только чудом.