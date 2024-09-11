На тюменской трассе бензовоз влетел в автобус с 20 пассажирами

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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По данным Госавтоинспекции Свердловской области, водитель большегруза, слившего накануне большой объем топлива на местной АЗС, поехал на красный сигнал светофора. После сильного удара у бензовоза произошла утечка топлива из бензобака — трагедии удалось избежать только чудом.
В результате аварии пострадали пять пассажиров автобуса, в том числе 15-летний подросток. Обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу днем на автодороге Ишим — Малоудалово произошла смертельная авария. На 2-м километре с проезжей части трассы в кювет улетел автомобиль Kia. Погибла 37-летняя пассажирка авто.