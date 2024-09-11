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На трассе Екатеринбург — Тюмень бензовоз врезался в автобус с 20 пассажирами

На тюменской трассе бензовоз влетел в автобус с 20 пассажирами

11 сентября 2024, 03:47
Фото: ГАИ Свердловской области

На трассе Екатеринбург — Тюмень бензовоз врезался в автобус с 20 пассажирами

Авария произошла накануне во второй половине дня на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень. На 93-м километре автодороги столкнулись междугородний пассажирский автобус «Сухой Лог-Богданович» и бензовоз Mercedes.
Сюжет
ДТП

По данным Госавтоинспекции Свердловской области, водитель большегруза, слившего накануне большой объем топлива на местной АЗС, поехал на красный сигнал светофора. После сильного удара у бензовоза произошла утечка топлива из бензобака — трагедии удалось избежать только чудом.

В результате аварии пострадали пять пассажиров автобуса, в том числе 15-летний подросток. Обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в субботу днем на автодороге Ишим — Малоудалово произошла смертельная авария. На 2-м километре с проезжей части трассы в кювет улетел автомобиль Kia. Погибла 37-летняя пассажирка авто.

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