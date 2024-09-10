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Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

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Опасное для женщин место в Тюмени появилось на карте

Опасное для женщин место в Тюмени появилось на карте

10 сентября 2024, 06:30
Фото: 1MI
Жительница Тюмени добавила на карту сайта «Попутчица» нежелательный для прогулок ландшафтный парк у ЖК «Правобережный». Пока это единственная точка, отмеченная в городе и окрестностях.
Сюжет
Женщины
В чат-боте проекта тюменка анонимно написала: «Ночью там гуляет почти голый мужчина в плаще, как вампир, выглядит жутко. Гнался за мной до „Пятерочки“.

Карту может пополнить любая женщина, сообщив модераторам о произошедших с ней инцидентах, а также отметив места, где, напротив, было комфортно.

Волонтерский проект «Попутчица», относительно недавно появившийся в виртуальном пространстве, поставил перед собой цель улучшать города и качество жизни женщин.
Следуя указаниям карты «Попутчица», россиянки будут избегать потенциально опасных мест, в приложении сообщать об угрозах, а комьюнити поможет найти единомышленниц по всей стране.

Фото: сообщество «Попутчица»
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Ранее «Наше Город» о поразившем туриста количестве женщин за рулем в Тюмени

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