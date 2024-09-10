Опасное для женщин место в Тюмени появилось на карте

Волонтерский проект «Попутчица», относительно недавно появившийся в виртуальном пространстве, поставил перед собой цель улучшать города и качество жизни женщин.

Следуя указаниям карты «Попутчица», россиянки будут избегать потенциально опасных мест, в приложении сообщать об угрозах, а комьюнити поможет найти единомышленниц по всей стране.