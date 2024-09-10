Опасное для женщин место в Тюмени появилось на карте

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
В чат-боте проекта тюменка анонимно написала: «Ночью там гуляет почти голый мужчина в плаще, как вампир, выглядит жутко. Гнался за мной до „Пятерочки“.
Карту может пополнить любая женщина, сообщив модераторам о произошедших с ней инцидентах, а также отметив места, где, напротив, было комфортно.
Волонтерский проект «Попутчица», относительно недавно появившийся в виртуальном пространстве, поставил перед собой цель улучшать города и качество жизни женщин.
Следуя указаниям карты «Попутчица», россиянки будут избегать потенциально опасных мест, в приложении сообщать об угрозах, а комьюнити поможет найти единомышленниц по всей стране.