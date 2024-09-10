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Published Сегодня, 05:12

Modified Сегодня, 05:13

Updated Сегодня, 05:13

Россиян предупредили о надвигающейся сильной магнитной буре

Россиян предупредили о надвигающейся сильной магнитной буре

10 сентября 2024, 05:12
Фото: Изображение Midjourney
Сейчас Солнце приближается к очередному максимуму своей активности. Предполагается, что этот пик должен прийтись на середину следующего года. Однако текущая тенденция показывает, что солнечная активность нарастает с такой силой, что максимум может произойти скорее.

По информации newia.ru, по мере приближения к пику увеличивается количество солнечных вспышек и геомагнитных бурь.

Эти бури могут усиливать электрические токи вокруг нашей планеты, что может негативно сказаться на коммуникационно-навигационных системах. В результате этого возможно возникновение сбоев в спутниковой навигации и радиосвязи, а также существует риск глобального отключения интернета.

Что касается воздействия геомагнитных бурь на здоровье людей, то ученые имеют разные мнения. Некоторые считают, что магнитные бури представляют опасность для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за изменений в кровотоке и других жидкостях организма. Другие же утверждают, что подобные явления не являются угрожающими и не наносят вреда здоровью, а ухудшение самочувствия во время магнитных бурь — это проявление самовнушения.

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