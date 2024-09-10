Россиян предупредили о надвигающейся сильной магнитной буре

Что касается воздействия геомагнитных бурь на здоровье людей, то ученые имеют разные мнения. Некоторые считают, что магнитные бури представляют опасность для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за изменений в кровотоке и других жидкостях организма. Другие же утверждают, что подобные явления не являются угрожающими и не наносят вреда здоровью, а ухудшение самочувствия во время магнитных бурь — это проявление самовнушения.