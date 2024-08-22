В Тюмени появились новые автономные смарт-терминалы Сбера для оплаты улыбкой

Новые платежные смарт-терминалы банка принимают оплату сразу четырьмя способами: картой, бесконтактно через NFC, по QR-коду и по биометрии. Сервис «Оплата улыбкой» позволяет оплатить покупку, если у клиента нет с собой карты, наличных или смартфона. Достаточно на экране терминала выбрать оплату улыбкой и посмотреть в камеру — операция пройдет мгновенно. Сервис доступен во всех уголках страны, а магазинов, в которых есть новые терминалы с камерой, становится все больше.