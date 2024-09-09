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Тюмень удивила автотуриста парковками и количеством женщин за рулем

Тюмень удивила автотуриста парковками и количеством женщин за рулем

9 сентября 2024, 08:21
Фото: 1MI
Тюмень вошла в маршрут «Аритмией по России» блогера Александра Колесникова. Позднее в дневнике путешественник написал, что его удивило количество автомобилисток в городе. Также он обратил внимание на платные парковки, которые до сих пор ему нигде, кроме Москвы, не встречались.

Еще одно яркое впечатление оставила набережная, которую Александр определил для себя как «лучшую набережную в РФ».

«Я специально никогда не смотрю и не читаю заранее о городах, куда буду заезжать, чтобы не иметь предрассудков или ожиданий. Поэтому почти каждый город, где я не был до экспедиции, узнаю с чистого листа. На людей мне, слава Богу, везет в дороге. Тюмень тут не оказалась исключением. Меня тепло встретили», — пишет путешественник.

«Аритмия по России» стартовала в деревне Баботки недалеко от Смоленска. Маршрут планируется завершить в городе Советская гавань, конечной точке БАМа.

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Ранее другой гость нашего города, трэвел-блогер Валерия Лысенко, назвала Тюмень — худшим городом России. Девушке было совсем нечем заняться, поэтому Тюмень оказалась «не достойна вашего внимания».

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#Надежда Зеленина#Тюмень#Набережная#Парковки#Путешествия#Аритмия по России#Александр Колесников
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