Тюмень удивила автотуриста парковками и количеством женщин за рулем

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
Еще одно яркое впечатление оставила набережная, которую Александр определил для себя как «лучшую набережную в РФ».
«Я специально никогда не смотрю и не читаю заранее о городах, куда буду заезжать, чтобы не иметь предрассудков или ожиданий. Поэтому почти каждый город, где я не был до экспедиции, узнаю с чистого листа. На людей мне, слава Богу, везет в дороге. Тюмень тут не оказалась исключением. Меня тепло встретили», — пишет путешественник.
«Аритмия по России» стартовала в деревне Баботки недалеко от Смоленска. Маршрут планируется завершить в городе Советская гавань, конечной точке БАМа.
Ранее другой гость нашего города, трэвел-блогер Валерия Лысенко, назвала Тюмень — худшим городом России. Девушке было совсем нечем заняться, поэтому Тюмень оказалась «не достойна вашего внимания».