Тюмень удивила автотуриста парковками и количеством женщин за рулем

Тюмень вошла в маршрут «Аритмией по России» блогера Александра Колесникова. Позднее в дневнике путешественник написал, что его удивило количество автомобилисток в городе. Также он обратил внимание на платные парковки, которые до сих пор ему нигде, кроме Москвы, не встречались.