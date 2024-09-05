«Мостострой-11» построит развязку из Тюменской слободы за 5,7 млрд

В документации отмечено, что работы по возведению новой развязки будут выполнены в три этапа. Подрядчик должен будет в срок до ноября 2026 года построить путепровод по улице Сергея Джнабровского и два надземных пешеходных перехода через Московский тракт. Также в проекте заложена организация наружного освещения, тротуаров и велодорожек, установка пяти остановочных комплексов.