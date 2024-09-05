«Мостострой-11» построит развязку из Тюменской слободы за 5,7 млрд

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
Modified Сегодня, 03:57
Updated Сегодня, 03:57
Контракт стоимостью 5 миллиардов 743 миллиона рублей заключен с АО «Мостострой-11». Компания стала единственным участником закупки, указано на портале Госзакупки.
В документации отмечено, что работы по возведению новой развязки будут выполнены в три этапа. Подрядчик должен будет в срок до ноября 2026 года построить путепровод по улице Сергея Джнабровского и два надземных пешеходных перехода через Московский тракт. Также в проекте заложена организация наружного освещения, тротуаров и велодорожек, установка пяти остановочных комплексов.
Финансировать работы будут в несколько этапов. На 2024 год в бюджете на эти цели заложено 402 миллиона рублей, на 2025 год выделено 2,7 миллиарда и на 2026 — 2,6 миллиарда рублей.
«Реализация проекта улучшит транспортное сообщение между деревней Дударева, ЖК Преображенский на Московском и микрорайоном Тюменская слобода, позволит разгрузить Московский тракт», — сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени под КРТ планируют отдать полторы тысячи гектаров земли в квадрате улиц Пермякова — Энергетиков, Комсомольской — Орджоникидзе — Сакко, 50 лет Октября — Пермякова — Харьковской, Минской — Киевской, Смоленской и Мориса Тореза. Реновация данного района вынесена на общественное обсуждение.