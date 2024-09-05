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Posted Сегодня, 03:08

Published Сегодня, 03:08

Modified Сегодня, 03:10

Updated Сегодня, 03:10

В Тюмени очистили пруд Южный

В Тюмени очистили пруд Южный

5 сентября 2024, 03:08
Фото: Максим Афанасьев
Работы по очистке пруда Южный завершены. Об этом сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев.

Мэр отметил, что пруд является популярным местом отдыха у горожан. Порядок там необходимо поддерживать постоянно.

Афанасьев призвал жителей города бережно относиться к месту отдыха и не мусорить. Он также отметил, что ситуация на других водоемах находится на контроле. Их потребности будут учитываться при формировании бюджета.

Ранее «Наш город» сообщал, что лабораторные исследования не прошли в регионе два пруда и одно озеро. Вода в данных водоемах признана непригодной для купания.

#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Водоемы
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