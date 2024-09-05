В Тюмени очистили пруд Южный

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
Мэр отметил, что пруд является популярным местом отдыха у горожан. Порядок там необходимо поддерживать постоянно.
Афанасьев призвал жителей города бережно относиться к месту отдыха и не мусорить. Он также отметил, что ситуация на других водоемах находится на контроле. Их потребности будут учитываться при формировании бюджета.
Ранее «Наш город» сообщал, что лабораторные исследования не прошли в регионе два пруда и одно озеро. Вода в данных водоемах признана непригодной для купания.